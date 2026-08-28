Leroy Merlin llança el seu sofà modular amb llum LED integrada i controlable per mòbil que es fa llit

El teu sofà és només un sofà? Prepara’t per repensar-ho tot. Hem trobat una novetat que no només redefineix el confort, sinó que canvia la manera com interactues amb el teu saló.
Imagina controlar l’ambient de casa teva amb un simple gest, sense aixecar-te, sense més llums. La tecnologia s’ha colat on menys l’esperaves, prometent una experiència que va molt més enllà de seure.
El sofà que il·lumina la teva vida (literalment)
Parlem del nou sofà modular de Leroy Merlin, una aposta que trenca esquemes. No és només un moble, és una declaració d’intencions per a les llars del futur. Estem parlant d’un disseny en L, de tres places, amb una otomana extraïble i, atenció, il·luminació LED integrada als reposabraços. Sí, nosaltres també hem al·lucinat.
La majoria de sofàs se centren en la comoditat. Aquest va un pas més enllà, fusionant l’estil amb la més pura domòtica. La llum LED d’ambient, integrada de forma subtil, es gestiona directament des d’una aplicació mòbil. Podràs triar entre cinc modes de color per crear l’escena perfecta: una nit de pel·lícula, una lectura relaxant o una vetllada amb amics. (Ja estem pensant en el cinema a casa).
Aquesta característica, fins ara gairebé inaudita en un sofà, el converteix en un element decoratiu i funcional. Oblida’t de llums addicionals o tires LED que desentonen. La llum ja forma part del moble, oferint un ambient únic que s’adapta al teu estat d’ànim amb un sol botó. Un truc de disseny que marca la diferència.
Aquesta peça porta la comoditat a un nivell nou. La possibilitat de crear ambients lumínics amb un clic és la solució que molts buscàvem per transformar el nostre saló sense grans obres.
El secret per optimitzar el teu espai
Però el més viral no és només la llum. Aquest sofà es converteix en llit individual en qüestió de segons, oferint una versatilitat que molts agrairan. La seva otomana de grans dimensions es pot usar de diverses maneres: com una chaise longue per estirar les cames, com a reposapeus independent o fins i tot com a taula auxiliar. Després, unida al cos del sofà, transforma el teu saló en un dormitori improvisat.
És una solució definitiva per a aquells que tenen espais petits o que reben visites de tant en tant. Ja no cal un llit d’invitats que ocupi espai. Amb aquesta peça, ho tens tot en un, optimitzant cada centímetre del teu habitatge. (El nostre pis guanyaria uns metres quadrats de cop).
La comoditat no es queda enrere. Els coixins són d’escuma d’alta densitat de 15 centímetres de gruix que, segons el fabricant, no es deforma amb l’ús prolongat. S’adapta al contorn del cos, oferint una sensació de seure en un núvol. A més, inclou dos coixins addicionals d’escuma viscoelàstica d’alta elasticitat, perfectes per al cap o la zona lumbar.
Els reposabraços no només amaguen la il·luminació, sinó que també incorporen butxaques laterals. Ideals per guardar el comandament de la tele, el mòbil o qualsevol altre objecte d’ús freqüent. Un detall pràctic que ens estalvia estar buscant les coses entre els coixins. (El nostre temps és or, i ho sabem).
La resistència que el teu dia a dia necessita
Els materials també són dignes d’esment. L’entapissat és de pana, un corduroy de 2.800 grams descrit com a resistent a les arrugues i al desgast, amb un tacte suau similar al vellut. El color beix és neutre i s’integra sense problemes en qualsevol estil decoratiu, des del més clàssic fins al més modern.
La estructura és de fusta importada i ha superat proves de càrrega de fins a 500 quilos. Això vol dir una base ferma i estable que garanteix la durabilitat. Les potes són de plàstic, presentades com a respectuoses amb el medi ambient, i estan dissenyades per no ratllar el terra ni generar soroll al moure el sofà.
Un cop muntat, el sofà mesura 184 centímetres de llarg, 84,5 de fons i 85,5 d’alt, amb un pes de 52,4 quilos. Unes dimensions adequades per a la majoria de sales d’estar, que conserven la flexibilitat d’un moble modular. Requereix muntatge, però la recompensa val la pena.
L’oportunitat que no pots deixar escapar (fins el 31 d’agost)
Ara ve la part que al nostre pressupost li encanta. Aquesta meravella ha sortit al mercat amb un preu de 591,99 euros. Però, al moment de redactar això, està disponible amb una rebaixa temporal. Podràs adquirir-lo per només 343,98 euros. Això representa un descompte del 41%. (Una autèntica ganga, diguem-nos la veritat).
Però alerta, que el temps s’esgota. Aquesta oferta és vàlida fins al 31 d’agost. Un error seria deixar-ho passar, ja que preus i promocions poden variar ràpidament. L’estalvi és considerable, i potser no torni.
Important: aquesta peça es ven exclusivament online. No el trobaràs a cap botiga física de Leroy Merlin ni per telèfon. Es comercialitza a través del seu marketplace per un venedor extern, la botiga SAPGAKS. L’enviament a domicili té un cost de 85 euros que caldrà sumar al preu final.
Actualment, el producte no té opinions de compradors a la web, cosa que és habitual en els llançaments. Però com la resta d’articles del marketplace, gaudeix de tres anys de garantia des de la compra i un termini de cent dies per canviar d’opinió. (Prou temps per decidir si és el sofà dels teus somnis).
Has arribat fins aquí, i això ja és una decisió intel·ligent. El teu saló no tornarà a ser el mateix, i tu tampoc. Estàs a punt per convertir el teu espai en un centre de confort i tecnologia que tothom voldrà copiar?