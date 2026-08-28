Leroy Merlin lanza su sofá modular con luz LED integrada y controlable por móvil que se hace cama

¿Tu sofá es solo un sofá? Prepárate para replanteártelo todo. Hemos encontrado una novedad que no solo redefine el confort, sino que cambia la manera en que interactúas con tu salón.

Imagina controlar el ambiente de tu casa con un simple gesto, sin levantarte, sin más luces. La tecnología se ha colado donde menos lo esperabas, prometiendo una experiencia que va mucho más allá de sentarse.

El sofá que ilumina tu vida (literalmente)

Hablamos del nuevo sofá modular de Leroy Merlin, una apuesta que rompe esquemas. No es solo un mueble, es una declaración de intenciones para los hogares del futuro. Estamos hablando de un diseño en L, de tres plazas, con una otomana extraíble y, atención, iluminación LED integrada en los reposabrazos. Sí, nosotros también hemos alucinado.

La mayoría de sofás se centran en la comodidad. Este va un paso más allá, fusionando el estilo con la más pura domótica. La luz LED de ambiente, integrada de forma sutil, se gestiona directamente desde una aplicación móvil. Podrás elegir entre cinco modos de color para crear la escena perfecta: una noche de película, una lectura relajante o una velada con amigos. (Ya estamos pensando en el cine en casa).

Esta característica, hasta ahora casi inaudita en un sofá, lo convierte en un elemento decorativo y funcional. Olvídate de luces adicionales o tiras LED que desentonan. La luz ya forma parte del mueble, ofreciendo un ambiente único que se adapta a tu estado de ánimo con un solo botón. Un truco de diseño que marca la diferencia.

Esta pieza lleva la comodidad a un nivel nuevo. La posibilidad de crear ambientes lumínicos con un clic es la solución que muchos buscábamos para transformar nuestro salón sin grandes obras.

El secreto para optimizar tu espacio

Pero lo más viral no es solo la luz. Este sofá se convierte en cama individual en cuestión de segundos, ofreciendo una versatilidad que muchos agradecerán. Su otomana de gran tamaño se puede usar de diversas maneras: como una chaise longue para estirar las piernas, como reposapiés independiente o incluso como mesa auxiliar. Después, unida al cuerpo del sofá, transforma tu salón en un dormitorio improvisado.

Es una solución definitiva para aquellos que tienen espacios pequeños o que reciben visitas de vez en cuando. Ya no hace falta una cama de invitados que ocupe espacio. Con esta pieza, lo tienes todo en uno, optimizando cada centímetro de tu hogar. (Nuestro piso ganaría unos metros cuadrados de golpe).

La comodidad no se queda atrás. Los cojines son de espuma de alta densidad de 15 centímetros de grosor que, según el fabricante, no se deforma con el uso prolongado. Se adapta al contorno del cuerpo, ofreciendo una sensación de sentarse en una nube. Además, incluye dos cojines adicionales de espuma viscoelástica de alta elasticidad, perfectos para la cabeza o la zona lumbar.

Los reposabrazos no solo esconden la iluminación, sino que también incorporan bolsillos laterales. Ideales para guardar el mando de la tele, el móvil o cualquier otro objeto de uso frecuente. Un detalle práctico que nos ahorra estar buscando las cosas entre los cojines. (Nuestro tiempo es oro, y lo sabemos).

La resistencia que tu día a día necesita

Los materiales también son dignos de mención. El tapizado es de pana, un corduroy de 2.800 gramos descrito como resistente a las arrugas y al desgaste, con un tacto suave similar al terciopelo. El color beige es neutro y se integra sin problemas en cualquier estilo decorativo, desde el más clásico hasta el más moderno.

La estructura es de madera importada y ha superado pruebas de carga de hasta 500 kilos. Esto significa una base firme y estable que garantiza la durabilidad. Las patas son de plástico, presentadas como respetuosas con el medio ambiente, y están diseñadas para no rayar el suelo ni generar ruido al mover el sofá.

Una vez montado, el sofá mide 184 centímetros de largo, 84,5 de fondo y 85,5 de alto, con un peso de 52,4 kilos. Unas dimensiones adecuadas para la mayoría de salas de estar, que conservan la flexibilidad de un mueble modular. Requiere montaje, pero la recompensa vale la pena.

La oportunidad que no puedes dejar escapar (hasta el 31 de agosto)

Ahora viene la parte que a nuestro presupuesto le encanta. Esta maravilla ha salido al mercado con un precio de 591,99 euros. Pero, al momento de redactar esto, está disponible con una rebaja temporal. Podrás adquirirlo por solo 343,98 euros. Esto representa un descuento del 41%. (Una auténtica ganga, digámonos la verdad).

Pero cuidado, que el tiempo se agota. Esta oferta es válida hasta el 31 de agosto. Un error sería dejarlo pasar, ya que precios y promociones pueden variar rápidamente. El ahorro es considerable, y puede que no vuelva.

Importante: esta pieza se vende exclusivamente online. No la encontrarás en ninguna tienda física de Leroy Merlin ni por teléfono. Se comercializa a través de su marketplace por un vendedor externo, la tienda SAPGAKS. El envío a domicilio tiene un costo de 85 euros que habrá que sumar al precio final.

Actualmente, el producto no tiene opiniones de compradores en la web, cosa que es habitual en los lanzamientos. Pero como el resto de artículos del marketplace, goza de tres años de garantía desde la compra y un plazo de cien días para cambiar de opinión. (Suficiente tiempo para decidir si es el sofá de tus sueños).

Has llegado hasta aquí, y eso ya es una decisión inteligente. Tu salón no volverá a ser el mismo, y tú tampoco. ¿Estás listo para convertir tu espacio en un centro de confort y tecnología que todos querrán copiar?