Eduardo Saz, arquitecte: «Posar l’aire condicionat tard és una batalla perduda: la solució són tendals i persianes»

El termòmetre es dispara, i la teva factura de la llum també ho fa. Sabem que la calor asfixiant de l’estiu espanyol és una constant, amb onades que superen els 35 dies anuals de calor extrema. (Sí, nosaltres també sentim l’ofec).
La resposta més habitual? Encendre l’aire condicionat i esperar que la casa esdevingui un refugi fresc. Però i si et digués que aquesta no és només una solució ineficient, sinó una batalla perduda des del principi?
Eduardo Saz, un arquitecte i assessor d’habitatges amb una visió revolucionària, té un secret per a nosaltres. La solució definitiva per mantenir la teva llar fresca no és dins, sinó fora. Sona contraintuïtiu, oi?
El plantejament de Saz és clar: la protecció contra la calor ha de ser exterior. Pensa en persianes, tendals o lames col·locades per fora. Aquests elements actuen com una barrera infranquejable, aturant el calor abans que pugui si més no intentar colar-se a casa teva. (Un autèntic truc per a l’estalvi).
L’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE) valida aquesta estratègia amb dades que ens fan replantejar-ho tot. Un tendal o una persiana exterior pot reduir fins a un 80% l’entrada de calor a l’habitatge. Això no és una xifra menor; és un estalvi substancial en el nostre bolsillo.
El motiu és simple, però poderós: bloquegen la radiació solar abans que travessi els vidres de finestres o portes corredisses. Així, evitem el temut “efecte hivernacle” que converteix les nostres llars en autèntics forns. En canvi, les cortines o estors interiors amb prou feines ajuden, ja que la radiació ja ha entrat i la calor, un cop dins, es queda atrapada. L’IDAE estima que aquestes només frenen entre un 15 i un 20% de l’entrada de calor.
El error comú és no entendre aquesta dinàmica. Posar un estor per dins és com tancar la porta del graner un cop els cavalls ja han escapat. La calor ja ha fet el seu treball.
El gran error que t’està disparant la factura
L’aire condicionat és un aliat de conveniència, sí, però no la solució idònia. Eduardo Saz ho afirma sense embuts: «Posar l’aire condicionat a les 6 de la tarda amb els murs carregats de calor és una batalla perduda». No estàs refredant només l’aire; estàs intentant refredar tones de material que han estat absorbint calor tot el dia. (Ens ha passat a totes, no et preocupis).
Aquesta lluita constant amb l’AC no només és ineficient, sinó que es menja el teu estalvi. El Ministeri per a la Transició Ecològica (MITECO) ho diu clar: cada grau que baixes la temperatura de consigna dispara el consum entre un 7 i un 8%. Això és un malbaratament que el nostre bolsillo no es pot permetre.
La meva conclusió és clara: si la calor ja és dins, vas tard. La prevenció exterior és la teva millor aliada.
L’IDAE, per la seva banda, recomana situar-se entre els 23 i els 25 ºC de temperatura ambient per trobar un equilibri entre confort i eficiència. Més enllà d’això, l’escalada de la factura és gairebé una garantia. Però hi ha un truc, una solució oculta, que gairebé ningú aplica correctament.
El truc ocult per refrescar la teva llar de franc
La nit és la nostra millor aliada. Saz posa èmfasi en l’aprofitament de la baixada de temperatures nocturnes. El seu consell és simple però radicalment efectiu: obre totes les entrades d’aire de casa en mode creuat durant la nit. Això genera un corrent que permet als murs alliberar tota la calor acumulada durant el dia. És el moment de ventilar de veritat, de forma gratis i eficient.
Però atenció, aquí ve el secret: quan surt el sol, has de tancar absolutament tot. La casa ha d’entrar en “mode búnquer total” fins que torni la nit. «Qui ventila una estona al migdia perquè s’airegi, en realitat està tirant per la finestra tot el fred que va capturar gratis per la nit», adverteix Saz.
Aquesta estratègia, que sembla tan bàsica, és la clau per mantenir la frescor interior sense dependre de manera excessiva de l’aire condicionat. És un canvi de mentalitat que ens permet recuperar el control sobre la temperatura del nostre habitatge i, alhora, sobre el nostre estalvi.
Així és com protegiràs la teva llar i el teu estalvi
Aquests consells s’alineen amb una tendència creixent cap a l’eficiència energètica i l’estalvi intel·ligent, aspectes que estan canviant la nostra relació amb la llar. No es tracta només de posar tendals o obrir finestres, sinó d’entendre la física de la calor i actuar amb intel·ligència. És el mateix principi que apliquen els experts en eficiència quan adverteixen que introduir aliments calents a la nevera dispara la factura, o que el frigorífic és dels electrodomèstics que més consumeixen a l’estiu.
La teva llar pot ser un refugi fresc i un paradís d’estalvi, fins i tot en les onades de calor més intenses. Només cal que tinguis el coneixement adequat i la voluntat d’aplicar aquests trucs imprescindibles. L’estiu tot just comença, però tu ja tens l’avantatge.
Ara ja tens la clau per combatre la calor de forma intel·ligent i econòmica, sense dependre de solucions que són, en realitat, batalles perdudes. Estàs preparada per canviar el xip i protegir el teu bolsillo?