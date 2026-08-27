Eduardo Saz, arquitecto: «Poner el aire acondicionado tarde es una batalla perdida: la solución son toldos y persianas»

El termómetro se dispara, y tu factura de la luz también lo hace. Sabemos que el calor asfixiante del verano español es una constante, con olas que superan los 35 días anuales de calor extremo. (Sí, nosotros también sentimos el ahogo).

¿La respuesta más habitual? Encender el aire acondicionado y esperar que la casa se convierta en un refugio fresco. Pero, ¿y si te dijera que esta no es solo una solución ineficiente, sino una batalla perdida desde el principio?

Eduardo Saz, un arquitecto y asesor de viviendas con una visión revolucionaria, tiene un secreto para nosotros. La solución definitiva para mantener tu hogar fresco no está dentro, sino fuera. Suena contraintuitivo, ¿verdad?

El planteamiento de Saz es claro: la protección contra el calor debe ser exterior. Piensa en persianas, toldos o lamas colocadas por fuera. Estos elementos actúan como una barrera infranqueable, deteniendo el calor antes de que pueda siquiera intentar colarse en tu casa. (Un auténtico truco para el ahorro).

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) valida esta estrategia con datos que nos hacen replantearnos todo. Un toldo o una persiana exterior puede reducir hasta un 80% la entrada de calor en la vivienda. Esto no es una cifra menor; es un ahorro sustancial en nuestro bolsillo.

El motivo es simple, pero poderoso: bloquean la radiación solar antes de que atraviese los cristales de ventanas o puertas corredizas. Así, evitamos el temido «efecto invernadero» que convierte nuestros hogares en auténticos hornos. En cambio, las cortinas o estores interiores apenas ayudan, ya que la radiación ya ha entrado y el calor, una vez dentro, se queda atrapado. El IDAE estima que estas solo frenan entre un 15 y un 20% de la entrada de calor.

El error común es no entender esta dinámica. Poner un estor por dentro es como cerrar la puerta del granero una vez que los caballos ya han escapado. El calor ya ha hecho su trabajo.

El gran error que está disparando tu factura

El aire acondicionado es un aliado de conveniencia, sí, pero no la solución idónea. Eduardo Saz lo afirma sin rodeos: «Poner el aire acondicionado a las 6 de la tarde con las paredes cargadas de calor es una batalla perdida». No estás enfriando solo el aire; estás intentando enfriar toneladas de material que han estado absorbiendo calor todo el día. (Nos ha pasado a todos, no te preocupes).

Esta lucha constante con el AC no solo es ineficiente, sino que se come tu ahorro. El Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) lo dice claro: cada grado que bajas la temperatura de consigna dispara el consumo entre un 7 y un 8%. Esto es un desperdicio que nuestro bolsillo no puede permitirse.

Mi conclusión es clara: si el calor ya está dentro, vas tarde. La prevención exterior es tu mejor aliada.

El IDAE, por su parte, recomienda situarse entre los 23 y los 25 ºC de temperatura ambiente para encontrar un equilibrio entre confort y eficiencia. Más allá de eso, la escalada de la factura es casi una garantía. Pero hay un truco, una solución oculta, que casi nadie aplica correctamente.

El truco oculto para refrescar tu hogar de gratis

La noche es nuestra mejor aliada. Saz pone énfasis en el aprovechamiento de la bajada de temperaturas nocturnas. Su consejo es simple pero radicalmente efectivo: abre todas las entradas de aire de casa en modo cruzado durante la noche. Esto genera una corriente que permite a las paredes liberar todo el calor acumulado durante el día. Es el momento de ventilar de verdad, de forma gratis y eficiente.

Pero atención, aquí viene el secreto: cuando sale el sol, debes cerrar absolutamente todo. La casa debe entrar en «modo búnker total» hasta que vuelva la noche. «Quien ventila un rato al mediodía para que se airee, en realidad está tirando por la ventana todo el frío que capturó gratis por la noche», advierte Saz.

Esta estrategia, que parece tan básica, es la clave para mantener la frescura interior sin depender de manera excesiva del aire acondicionado. Es un cambio de mentalidad que nos permite recuperar el control sobre la temperatura de nuestro hogar y, al mismo tiempo, sobre nuestro ahorro.

Así es como protegerás tu hogar y tu ahorro

Estos consejos se alinean con una tendencia creciente hacia la eficiencia energética y el ahorro inteligente, aspectos que están cambiando nuestra relación con el hogar. No se trata solo de poner toldos o abrir ventanas, sino de entender la física del calor y actuar con inteligencia. Es el mismo principio que aplican los expertos en eficiencia cuando advierten que introducir alimentos calientes en la nevera dispara la factura, o que el frigorífico es de los electrodomésticos que más consumen en verano.

Tu hogar puede ser un refugio fresco y un paraíso de ahorro, incluso en las olas de calor más intensas. Solo necesitas tener el conocimiento adecuado y la voluntad de aplicar estos trucos imprescindibles. El verano apenas comienza, pero tú ya tienes la ventaja.

Ahora ya tienes la clave para combatir el calor de forma inteligente y económica, sin depender de soluciones que son, en realidad, batallas perdidas. ¿Estás preparada para cambiar el chip y proteger tu bolsillo?