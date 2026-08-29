La paradoxa humana: Experts de psicologia confirmen que només la nostra espècie viu amb els seus pares en l’adolescència

Ens van dir que als 18 anys érem adults. Que amb la majoria d’edat, la vida començava de veritat.
Però la realitat, per a moltes de nosaltres, és molt diferent. La transició cap a la vida adulta s’ha tornat un camí ple de corbes (i de factures compartides).
La generació que no marxa de casa: la nostra paradoxa
Hi ha un secret que la psicologia ha destapat. I que canvia la nostra percepció de la maduresa per complet. No és una cosa només nostra, és un fenomen global amb un impacte directe en la nostra societat (i potser, en el teu pis compartit).
Els experts ho confirmen: som l’única espècie que manté els seus fills adults vivint sota el mateix sostre. Una singularitat que ens situa en un lloc molt particular dins del regne animal (i ens fa pensar molt).
Aquesta etapa té fins i tot un nom propi. Els psicòlegs la coneixen com a “adultesa emergent“. És un concepte clau per entendre el present. Va ser el professor Jeffrey Jensen Arnett, de la Universitat Clark, qui el va definir.
Aquest període s’estén aproximadament entre els 18 i els 29 anys. Una dècada sencera on la identitat es forja a foc lent. És el moment de l’exploració, els canvis constants de feina o estudis. La recerca d’una independència que sembla esquiva.
El que ens diuen els estudis és crucial. Ens hem endarrerit molt en aquest pas vital. La mitjana europea d’emancipació va ser de 26,2 anys el 2024. Una xifra que ja ens fa alçar una cella (i un cop de puny a la taula).
Però el més alarmant arriba amb les dades d’aquí. A Espanya, aquesta edat s’enfila fins als 30 anys. Gairebé quatre anys per sobre de la mitjana comunitària. Som dels països on els joves tarden més a volar sols. (I no, no és per falta de ganes).
Aquesta prolongació de la joventut no és un caprici. És la conseqüència d’una sèrie de factors socials i econòmics que ens afecten a totes. Com a societat, hem de ser conscients d’aquest canvi profund.
Per què ens quedem a casa?
Aquesta tendència no és una qüestió de maduresa tardana. Ni una nova moda juvenil. Res més lluny de la realitat. Darrere d’aquest allargament hi ha una complexa xarxa de causes. Ens toca analitzar-les (i trobar-hi solucions, si podem).
El mercat laboral és el primer gran escull. Treballs temporals i salaris precaris no permeten estalviar per a una fiança. La inestabilitat és la norma, no l’excepció. És gairebé impossible construir un futur amb aquestes bases (i el nostre compte bancari ho sap).
Després, tenim el preu de l’habitatge. Un factor determinant i cada cop més inassolible. El cost d’accedir a un pis, ja sigui de lloguer o compra, s’ha disparat. És el principal obstacle per a la nostra generació. Una carrera d’obstacles sense línia de meta (almenys per ara).
Els estudis també allarguen la dependència. Carreres universitàries, màsters, postgraus… La inversió en formació és cada cop més gran. I requereix temps, esforç i, per descomptat, suport familiar. Un cercle viciós del qual costa sortir.
Les mateixes normes familiars influeixen. En moltes cultures (i la nostra n’és un exemple clar), el suport als fills és incondicional. Un valor que, tot i ser bonic, pot perpetuar aquesta situació (sense voler-ho). És un benefici i, alhora, un repte.
La connexió inesperada: què en podem aprendre del regne animal?
La idea que els humans som l’única espècie amb aquest comportament és una simplificació. Hi ha exemples sorprenents al món animal. Vincles familiars que perduren molt de temps (i ens fan qüestionar tot el que sabíem).
Pensem en les orques residents. Aquests impressionants mamífers marins viuen en grups familiars molt units. Els fills, tant mascles com femelles, romanen al costat de les seves mares tota la vida. Una convivència que és molt més complexa del que sembla.
En algunes espècies, quedar-se amb la mare ofereix protecció. També transmet coneixements essencials per a la supervivència. Són avantatges que justifiquen aquesta prolongació del vincle (i ens donen pistes importants).
I aquí és on entra la paradoxa humana. Per a nosaltres, la família també proporciona suport. Econòmic, emocional i social. És una ajuda imprescindible durant aquesta transició. Un procés que s’ha allargat moltíssim (i que requereix una anàlisi profunda).
Aquesta “adultesa emergent” és el nostre nou paisatge. Una etapa que ens permet construir la identitat sense pressa. Però que també ens enfronta a nous desafiaments (que ens afecten directament).
El futur és ara: la teva decisió més intel·ligent
Aquesta realitat no és un simple detall estadístic. És un canvi estructural que ens defineix. Com a societat, hem d’adaptar-nos a aquesta nova realitat (i entendre-la és el primer pas).
La pressió sobre els joves és immensa. La necessitat de suport, evident. Saber això ens permetrà afrontar millor el futur. Entendre per què el camí cap a la independència és cada cop més llarg (i més complex).
Has fet la millor inversió possible. Has entès una de les dinàmiques més crucials del nostre temps. Una realitat que canvia les regles del joc (i la manera com ens relacionem).
Què significa tot això per a la teva vida? O per a la teva família?