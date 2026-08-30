Vols més motivació i energia? Ana Ibáñez revela com “enganyar” el teu cervell per aconseguir-ho

Et sents sense forces cada matí? El despertador sona i l’energia brilla per la seva absència? No ets l’única. Aquesta sensació de desmotivació és el nou mal del nostre temps, una barrera invisible que ens impedeix afrontar el dia amb ganes.
Però i si et diguéssim que hi ha un truc ocult, gairebé una forma de “piratejar” el teu propi cervell per activar la motivació i l’energia quan més les necessites? El secret, fruit de la neurociència, ha estat finalment revelat i pot canviar-ho tot.
Ha estat la neurocientífica Ana Ibáñez, una de les veus més respectades en l’estudi del cervell i la nostra salut mental, qui ha desvelat la solució definitiva. Durant la seva intervenció al programa ‘Sukha’ de RTVE Play, Ibáñez va ser taxativa: la clau és “enganyar” la teva pròpia ment. Sí, ho has llegit bé. (Nosaltres també vam al·lucinar amb la senzillesa i la potència de la idea).
El secret del nostre cervell per generar energia extra
El nostre cervell és una màquina increïblement eficient, però també una mica mandrosa. Davant d’una tasca que ens avorreix, que surt de la nostra rutina automàtica o que simplement no ens ve de gust, la seva resposta és clara: “Si no m’apetix, per què ho faré?” Així de simple. Per fer qualsevol cosa que requereixi un esforç extra o que no sigui un acte reflex, el cervell necessita una dosi addicional de motivació i energia. Cal “seducir-lo” perquè vulgui actuar.
Aquí rau la genialitat de la proposta d’Ana Ibáñez. Per “generar motivació quan no et ve de gust fer alguna cosa”, hem d’utilitzar mètodes que connectin directament amb el seu sistema de recompensa. Ella proposa dues tècniques imprescindibles i sorprenentment senzilles, que ja estan transformant la manera com ens enfrontem al nostre dia a dia. (Prepara’t per al canvi).
La música: un truc definitiu per activar-te
El primer mètode infal·lible és tan antic com efectiu: la música. Però no qualsevol. Pensa en aquella cançó que et fa ballar, la que t’omple d’optimisme, la que et fa sentir que et pots menjar el món. Ibáñez insisteix: és una de les vies més directes i potents per canviar el nostre estat d’ànim. La música té la capacitat gairebé màgica de posar-nos de bon humor, de trencar amb la inèrcia i de donar-nos un impuls d’energia que necessitem per arrencar.
A vegades només necessitem la banda sonora correcta per recordar al nostre cervell que la motivació és una elecció. És el meu truc ràpid per quan l’energia s’escola.
El cervell processa la música com una recompensa immediata, alliberant neurotransmissors que ens fan sentir bé. És el mateix efecte que busquem, però de forma sana i instantània. Així, una simple llista de reproducció es converteix en una eina poderosa d’enginyeria de l’atenció i la motivació personal. El secret és triar la que de veritat ressona amb la teva energia més positiva.
El poder ocult dels teus millors records
La segona tècnica és encara més fascinant i aprofundeix en la complexitat de la nostra ment. Tanca els ulls. Recorda amb el màxim realisme possible un moment en què et vas sentir absolutament bé, plena, feliç, invencible. Pot ser un dia de vacances inoblidable, un èxit personal celebrat, una conversa especial o fins i tot un simple instant de calma i alegria. La clau està en la intensitat del record, en reviure cada detall: els sons, les olors, les sensacions, les emocions.
Aquí rau la màgia, la revelació que ens fa entendre com “enganyem” el cervell. Ana Ibáñez ho explica clarament: “El teu cervell tindrà molta dificultat per saber si això que t’estàs imaginant està passant ara o no.” És a dir, la diferència entre les connexions neuronals que es creen quan vius una experiència realment i les que es generen quan la imagines de manera molt vívida és mínima. Estem fabricant energia extra i benestar de la manera més natural i personal.
Això significa que podem activar els mateixos circuits de plaer i motivació només amb la força de la nostra imaginació. És com una dosi de dopamina autogenerada, una injecció de benestar que el nostre cos no pot diferenciar d’una experiència real. Aquesta tècnica és un recurs imprescindible per quan necessites un impuls més profund, una connexió amb el teu propi poder interior.
La solució intel·ligent per al teu benestar diari
Cuidar la nostra salut mental és avui una de les grans preocupacions de la societat. La falta d’energia o motivació no és només un signe de cansament físic, sinó una alarma que el nostre cervell necessita un impuls intel·ligent. Les estratègies d’Ana Ibáñez no són simples “trucs de màgia”, sinó pura neurociència aplicada, eines basades en el funcionament real del nostre organisme.
Són la solució a la desídia diària, el secret per afrontar la vida amb més optimisme i resolució. No esperis a sentir-te sense energia, avança-t’hi! Amb la música i el poder dels teus millors records, tens a les teves mans la clau per a un canvi radical. El nostre cervell és el nostre aliat més poderós, si sabem com parlar-li. (I ara ja saps com fer-ho).
Acabes de descobrir un poderós secret per al teu benestar i per recuperar el control de la teva energia. Ara tens la clau per “enganyar” el teu cervell de forma intel·ligent. Quina d’aquestes dues tècniques aplicaràs avui mateix per donar-li la volta al teu dia?