Ana Ibáñez: Activa tu motivación y energía ahora

¿Te sientes sin fuerzas cada mañana? ¿El despertador suena y la energía brilla por su ausencia? No eres la única. Esta sensación de desmotivación es el nuevo mal de nuestro tiempo, una barrera invisible que nos impide afrontar el día con ganas.

Pero ¿y si te dijéramos que hay un truco oculto, casi una forma de «hackear» tu propio cerebro para activar la motivación y la energía cuando más las necesitas? El secreto, fruto de la neurociencia, ha sido finalmente revelado y puede cambiarlo todo.

Ha sido la neurocientífica Ana Ibáñez, una de las voces más respetadas en el estudio del cerebro y nuestra salud mental, quien ha desvelado la solución definitiva. Durante su intervención en el programa ‘Sukha’ de RTVE Play, Ibáñez fue tajante: la clave es «engañar» a tu propia mente. Sí, lo has leído bien. (Nosotros también alucinamos con la sencillez y la potencia de la idea).

El secreto de nuestro cerebro para generar energía extra

Nuestro cerebro es una máquina increíblemente eficiente, pero también un poco perezosa. Ante una tarea que nos aburre, que sale de nuestra rutina automática o que simplemente no nos apetece, su respuesta es clara: «Si no me apetece, ¿por qué lo haré?» Así de simple. Para hacer cualquier cosa que requiera un esfuerzo extra o que no sea un acto reflejo, el cerebro necesita una dosis adicional de motivación y energía. Hay que «seducirlo» para que quiera actuar.

Aquí radica la genialidad de la propuesta de Ana Ibáñez. Para «generar motivación cuando no te apetece hacer algo», debemos utilizar métodos que conecten directamente con su sistema de recompensa. Ella propone dos técnicas imprescindibles y sorprendentemente sencillas, que ya están transformando la manera en que enfrentamos nuestro día a día. (Prepárate para el cambio).

La música: un truco definitivo para activarte

El primer método infalible es tan antiguo como efectivo: la música. Pero no cualquiera. Piensa en esa canción que te hace bailar, la que te llena de optimismo, la que te hace sentir que puedes comerte el mundo. Ibáñez insiste: es una de las vías más directas y potentes para cambiar nuestro estado de ánimo. La música tiene la capacidad casi mágica de ponernos de buen humor, de romper con la inercia y de darnos un impulso de energía que necesitamos para arrancar.

A veces solo necesitamos la banda sonora correcta para recordar a nuestro cerebro que la motivación es una elección. Es mi truco rápido para cuando la energía se escapa.

El cerebro procesa la música como una recompensa inmediata, liberando neurotransmisores que nos hacen sentir bien. Es el mismo efecto que buscamos, pero de forma sana e instantánea. Así, una simple lista de reproducción se convierte en una herramienta poderosa de ingeniería de la atención y la motivación personal. El secreto es elegir la que de verdad resuene con tu energía más positiva.

El poder oculto de tus mejores recuerdos

La segunda técnica es aún más fascinante y profundiza en la complejidad de nuestra mente. Cierra los ojos. Recuerda con el máximo realismo posible un momento en el que te sentiste absolutamente bien, plena, feliz, invencible. Puede ser un día de vacaciones inolvidable, un éxito personal celebrado, una conversación especial o incluso un simple instante de calma y alegría. La clave está en la intensidad del recuerdo, en revivir cada detalle: los sonidos, los olores, las sensaciones, las emociones.

Aquí radica la magia, la revelación que nos hace entender cómo «engañamos» al cerebro. Ana Ibáñez lo explica claramente: «Tu cerebro tendrá mucha dificultad para saber si eso que te estás imaginando está pasando ahora o no.» Es decir, la diferencia entre las conexiones neuronales que se crean cuando vives una experiencia realmente y las que se generan cuando la imaginas de manera muy vívida es mínima. Estamos fabricando energía extra y bienestar de la manera más natural y personal.

Esto significa que podemos activar los mismos circuitos de placer y motivación solo con la fuerza de nuestra imaginación. Es como una dosis de dopamina autogenerada, una inyección de bienestar que nuestro cuerpo no puede diferenciar de una experiencia real. Esta técnica es un recurso imprescindible para cuando necesitas un impulso más profundo, una conexión con tu propio poder interior.

La solución inteligente para tu bienestar diario

Cuidar nuestra salud mental es hoy una de las grandes preocupaciones de la sociedad. La falta de energía o motivación no es solo un signo de cansancio físico, sino una alarma de que nuestro cerebro necesita un impulso inteligente. Las estrategias de Ana Ibáñez no son simples «trucos de magia», sino pura neurociencia aplicada, herramientas basadas en el funcionamiento real de nuestro organismo.

Son la solución a la desidia diaria, el secreto para afrontar la vida con más optimismo y resolución. No esperes a sentirte sin energía, ¡adelántate! Con la música y el poder de tus mejores recuerdos, tienes en tus manos la clave para un cambio radical. Nuestro cerebro es nuestro aliado más poderoso, si sabemos cómo hablarle. (Y ahora ya sabes cómo hacerlo).

Acabas de descubrir un poderoso secreto para tu bienestar y para recuperar el control de tu energía. Ahora tienes la clave para «engañar» a tu cerebro de forma inteligente. ¿Cuál de estas dos técnicas aplicarás hoy mismo para darle la vuelta a tu día?