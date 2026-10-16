L’Hospital Universitari Fundació Jiménez Díaz ha sumat, per novè any consecutiu, un nou reconeixement a l’equilibri dels seus resultats en totes les àrees i processos clínics en rebre el premi Top 20 en la categoria de «Gestió Hospitalària Global», a més de cinc guardons en altres àrees, en la XXVII edició del programa Top 20. IQVIA concedeix aquests premis cada any per reconèixer les bones pràctiques del sector hospitalari en funció de les àrees d’especialitat i els criteris d’excel·lència. El 2026, sota el lema «Incorporant la mirada al valor», el programa ha integrat les metodologies d’Hospitals Top 20 i Hospitals Top Value.
Concretament, en aquesta edició dels guardons, l’hospital madrileny ha rebut un total de sis premis que reconeixen la seva excel·lència en qualitat assistencial, resultats clínics i eficiència hospitalària, amb una nova dimensió centrada en l’adequació de la pràctica assistencial. Aquesta permet avaluar no només què fan les organitzacions sanitàries i amb quin nivell de qualitat ho fan, sinó també l’impacte que generen en la salut, el benestar i l’experiència de les persones.
Entre els reconeixements concedits a la Fundació Jiménez Díaz, destaca un any més el premi Top 20 en la categoria de «Gestió Hospitalària Global», dins del grup d’«Hospitals de referència regional i nacional». El van recollir el doctor Javier Arcos, gerent de l’hospital; Ana Posada, gerent adjunta; la doctora Marta Cremades, directora mèdica del centre; Ana Gloria Moreno, directora d’Infermeria, i Cristina Sánchez, directora de Control de Gestió i Auditoria Interna de l’Hospital Universitari Fundació Jiménez Díaz. El guardó els va lliurar Laura Gutiérrez, viceconsellera de Sanitat de la Comunitat de Madrid.
IQVIA també va reconèixer la Fundació Jiménez Díaz amb el premi Top 20 en l’àrea de «Digestiu», dins de la categoria «Hospitals amb cirurgia general d’alta complexitat». El van recollir el doctor Damián García Olmo, cap del Departament de Cirurgia General i Digestiva; els doctors Héctor Guadalajara i Gabriel Salcedo, cap i cap associat, respectivament, d’aquest servei; el doctor Benjamín Polo, cap del Servei de l’Aparell Digestiu, i Gloria Ariel de la Peña, supervisora d’Infermeria d’aquest últim servei.
Per la seva banda, l’equip de professionals format pels doctors Carmelo Fernández i Almudena Fernández-Bravo, cap i cap associada del Servei de Rehabilitació i Medicina Física de l’hospital; Silvia Calvo i Maria Luisa Seijas, coordinadora i supervisora d’Infermeria, respectivament, d’aquest servei; el doctor Javier Cervera, cap associat del Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, i Manuel Lavado, coordinador d’Infermeria d’aquest últim servei, van rebre el premi Top 20 en l’àrea de «Musculoesquelètic», en el nivell d’«Hospitals amb cirurgia d’esquena».
Així mateix, en aquesta convocatòria, el centre madrileny també va ser guardonat en l’àrea de «Sistema Respiratori», dins de la categoria «Hospitals amb cirurgia toràcica». Van recollir el premi les doctores María Jesús Rodríguez Nieto i Pablo Fernández, cap del Servei de Pneumologia i especialista del Servei de Cirurgia Toràcica, respectivament, juntament amb Sandra Pelícano, supervisora d’Infermeria del Servei de Pneumologia.
«Ronyó i vies urinàries» va ser una altra de les àrees en què va destacar la Fundació Jiménez Díaz, en aquest cas dins de la categoria «Hospitals amb cirurgia urològica». Les doctores Carmen González Enguita i Raquel González, cap i cap associada, respectivament, del Servei d’Urologia; el doctor Alberto Ortiz, cap del Servei de Nefrologia; Beatriz Labrado, infermera de la primera especialitat, i Mónica Pereira, supervisora d’Infermeria de la segona, van ser les encarregades de recollir el guardó.
Finalment, la doctora Araceli García i Carmen Pajuelo, cap associada i supervisora d’Infermeria, respectivament, del Servei de Neurologia de l’hospital, juntament amb el doctor Ricardo Díez Valle i Fernando Madrid, cap del Servei i infermer, respectivament, del Servei de Neurocirurgia, van recollir el premi Top 20 en l’àrea de «Sistema Nerviós», dins del nivell «Hospitals amb neurocirurgia», també per a la Fundació Jiménez Díaz.
La Fundació Jiménez Díaz ha obtingut els sis premis Top 20 i ha destacat entre els prop de 200 hospitals participants, públics i privats, de diverses comunitats autònomes —gairebé la meitat dels centres hospitalaris del país—, entre els quals s’han reconegut els més avançats i eficients segons la seva dimensió i gestió, en 12 àrees. A més de les ja esmentades —«Digestiu», «Musculoesquelètic», «Sistema Respiratori», «Ronyó i vies urinàries» i «Sistema Nerviós»—, les altres àrees són «Atenció al pacient crític», «Cor», «Dona», «Pediatria», «Urgències» i «Right Care». En aquestes cinc últimes especialitats, l’hospital madrileny també ha estat finalista. La dotzena categoria és «Gestió Hospitalària Global».
A més, els altres tres hospitals de Quirónsalud integrats a la xarxa pública madrilenya (Sermas) també van obtenir un ampli reconeixement en aquesta edició del programa Top 20. Així, els hospitals universitaris Rey Juan Carlos (Móstoles) i General de Villalba (Collado Villalba) van rebre un premi cadascun en la categoria de «Gestió Hospitalària Global», dins dels grups respectius d’«Hospitals amb especialitats de referència» i «Hospitals públics grans». El centre de Villalba també va ser guardonat en l’àrea de «Ronyó i vies urinàries», dins de la categoria «Hospitals amb nefrologia mèdica».
Per la seva banda, l’Hospital Universitari Infanta Elena (Valdemoro) va ser reconegut en quatre àrees: «Digestiu», en el nivell d’«Hospitals amb cirurgia general comuna»; «Dona», dins de la categoria «Hospitals amb obstetrícia»; «Ronyó i vies urinàries», en el nivell d’«Hospitals amb nefrologia mèdica», i «Atenció al pacient crític», en el grup d’«Hospitals sense neurocirurgia».
Segons explica l’organització, el programa es basa en prop de 130 indicadors objectius obtinguts a partir de la informació extreta del conjunt mínim bàsic de dades que tots els centres comuniquen sobre els pacients hospitalitzats. Hi participen hospitals públics i privats de manera gratuïta, voluntària i anònima. En aquest procés de comparació, els centres no s’avaluen conjuntament, sinó que s’analitzen a partir de categories establertes segons la seva dimensió i el grau d’especialització.
Segons les últimes dades del Sermas, corresponents al setembre del 2026, pel que fa a les consultes externes, l’Hospital Universitari Fundació Jiménez Díaz registra una demora mitjana de 28,81 dies, molt per sota de la mitjana de 59,91 dies de la Comunitat de Madrid. Pel que fa a l’activitat quirúrgica, la Fundació Jiménez Díaz és un dels centres amb menys temps d’espera, amb una mitjana de 19,24 dies.
Segons l’avaluació de la satisfacció dels usuaris dels serveis d’assistència sanitària pública de la Comunitat de Madrid corresponent al 2025, els usuaris del Servei Madrileny de Salut consideren la Fundació Jiménez Díaz el millor hospital, no només entre els centres d’alta complexitat, sinó també entre tots els hospitals públics de la Comunitat de Madrid, amb l’exclusió dels hospitals monogràfics, de suport i de mitjana estada.