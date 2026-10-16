Alèxia Pascual no se ha detenido ni un momento desde que terminó su aventura en Eufòria. Trabajo, trabajo y más trabajo… pero sin descuidar tampoco el amor. La cantante acaba de hacer oficial su relación sentimental con un emprendedor que también está triunfando profesionalmente, así que todo son buenas noticias para ellos. Catalanes, guapos, jóvenes y con suerte en sus respectivas carreras: «Una parte de mí que tenía muchas ganas de que conocierais«, ha escrito ella antes de compartir el primer vídeo con su novio.

Hasta ahora, habían mantenido la relación prácticamente en secreto. Ahora que se está formalizando, han optado por sacar a la luz un amor del que se deshacen en elogios: «Durante mucho tiempo pensé que algunas historias de amor solo existían en las películas. Pero la vida me ha enseñado que la realidad puede ser aún más bonita de lo que habías imaginado«, escribe ella.

Y es que, ahora que Alèxia está enamorada, se da cuenta de que existen esos amores que lo multiplican todo, «que hacen que las cosas más sencillas se conviertan en extraordinarias» y que la vida sea «aún más bonita» cuando la compartes. «Y he entendido que quizás las películas solo eran una pequeña muestra de todo lo que podemos llegar a vivir de bonito. Te quiero«, añade en un post romántico que ha gustado mucho.

En el vídeo podemos ver un pequeño adelanto de lo que ha sido este primer verano juntos: besándose en la playa, bailando, abrazándose, yendo en barco o haciendo deporte juntos.

Alèxia Pascual presenta a su nueva pareja en un vídeo romántico | Instagram

Besos y abrazos en un vídeo muy tierno | Instagram

La cantante y el emprendedor han estado juntos todo el verano | Instagram

¿Quién es Adrià Cruz, la nueva pareja de Alèxia de Eufòria?

Y, ahora, lo que se preguntan los más curiosos es quién es esta persona. Pues bien, ahora podemos decir que Alèxia Pascual mantiene una relación con Adrià Cruz. Corredor de ultradistancia, con menos de 30 años puede presumir de ser uno de los emprendedores más exitosos del país. El de la Costa Brava ha fundado B3tter Foods, una empresa que fabrica snacks saludables a base de ingredientes 100% naturales y sin azúcar.

Solo han pasado tres años desde que inició este proyecto con otro socio y, sorprendentemente, la facturación anual se ha disparado hasta los 600.000 €. No han hecho campañas de publicidad de esas impactantes ni muy extendidas, pero han logrado que sus productos se encuentren en más de 1.700 puntos de venta en España y eso es un éxito brutal.

Creen que es posible alimentarse bien, con gusto y salud de la mano: «Ofrecemos productos pensados para el desayuno, merienda y snacks deliciosos que no comprometen nuestra salud. Hechos con productos 100% saludables, comida real y plant based muy sabrosos», dicen en su página web.

Una buena idea que les ha hecho triunfar, por lo que parece, y que se suma al buen momento sentimental que atraviesa de la mano de la cantante a quien conocimos en el concurso musical de TV3.