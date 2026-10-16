Alèxia Pascual no s’ha aturat ni un moment des que va acabar la seva aventura a Eufòria. Feina, feina i més feina… però sense descuidar tampoc l’amor. La cantant acaba de fer oficial la seva relació sentimental amb un emprenedor que també està triomfant professionalment parlant, així que tot són bones notícies per a ells. Catalans, guapos, joves i amb sort en les seves respectives carreres: “Una part de mi que tenia moltes ganes que coneguéssiu“, ha escrit ella abans de compartir el primer vídeo amb el seu xicot.
Fins ara, havien mantingut la relació pràcticament en secret. Ara que s’està formalitzant, però, han optat per treure a la llum un amor del que es desfan en elogis: “Durant molt de temps vaig pensar que algunes històries d’amor només existien a les pel·lícules. Però la vida m’ha ensenyat que la realitat pot ser encara més bonica del que t’havies imaginat“, escriu ella.
I és que, ara que l’Alèxia està enamorada, s’adona que existeixen aquests amors que ho multipliquen tot, “que fan que les coses més senzilles es converteixin en extraordinàries” i que la vida sigui “encara més bonica” quan la comparteixes. “I he entès que potser les pel·lícules només eren una petita mostra de tot el que podem arribar a viure de bonic. T’estimo“, afegeix en un post ensucrat que ha agradat molt.
Al vídeo podem veure un petit tastet del que ha estat aquest primer estiu junts: fent-se petons a la platja, ballant, abraçant-se, anant en vaixell o fent esport junts.
Qui és Adrià Cruz, la nova parella de l’Alèxia d’Eufòria?
I, ara, el que es pregunten els més tafaners és qui és aquesta persona. Doncs bé, ara podem dir que Alèxia Pascual manté una relació amb Adrià Cruz. Corredor d’ultradistància, amb menys de 30 anys pot presumir de ser un dels emprenedors més exitosos del país. El de la Costa Brava ha fundat B3tter Foods, una empresa que fabrica snacks saludables a base d’ingredients 100% naturals i sense sucre.
Només han passat tres anys des que engegués aquest projecte amb un altre soci i, sorprenentment, la facturació anual s’ha disparat fins als 600.000 €. No han fet campanyes de publicitat d’aquestes impactants ni molt estès, però han aconseguit que els seus productes es trobin en més de 1.700 punts de venda a Espanya i això és un èxit brutal.
Creuen que és possible alimentar-se bé, amb gust i salut de la mà: “Oferim productes pensats per a l’esmorzar, berenar i snacks deliciosos que no comprometen la nostra salut. Fets amb productes 100% saludables, menjar real i plant based molt saborosos”, resen a la seva pàgina web.
Una bona idea que els ha fet triomfar, pel que sembla, i que se suma al bon moment sentimental que travessa de la mà de la cantant a qui vam conèixer al concurs musical de TV3.