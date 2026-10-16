Dabiz Muñoz: «El meu ou ferrat perfecte té puntes cruixents i rovell cremós»

L’ou ferrat és un clàssic universal, un plat que sembla senzill, gairebé primitiu. Tothom en sap fer un, oi? Doncs sorpresa: aconseguir aquell punt diví, amb la clara en el seu lloc i el rovell llaminer, és un art que molt pocs dominen de veritat. Un error comú pot arruïnar completament l’experiència culinària que tots busquem amb un mos tan bàsic. Però tranquil·les, hi ha un secret ben guardat que canviarà per sempre la vostra manera de veure aquest plat.
I si et diguéssim que el gran Dabiz Muñoz, el xef amb tres estrelles Michelin, ha revelat el seu mètode infal·lible per a aquest tresor culinari tan quotidià?
Sí, ho has sentit bé. El geni darrere de DiverXO, conegut per la seva cuina trencadora i revolucionària, ha compartit en les seves xarxes socials el truc definitiu per a l’ou ferrat perfecte. La seva premissa és clara i contundent: la temperatura de l’oli i la textura final són absolutament fonamentals per a un resultat d’estrella. I nosaltres, òbviament, hem pres nota de cada detall per portar-vos-el directament a la vostra cuina. (Perquè qui millor que ell per donar-nos una solució a un dilema tan comú?).
La ciència de la ‘puntilla’ perfecta
La revelació de Muñoz va ser un veritable xoc, un d’aquells moments on penses: ‘per què no ho havia pensat abans?’. El xef, que ens té acostumades a explosions de sabor complexes, ha demostrat que la màgia també resideix en la simplicitat ben executada. La seva explicació, rescatada per diversos mitjans gastronòmics, posa el focus en el contrast de textures que enamora el paladar més exigent. Penseu-hi: aquesta tècnica no només busca un ou, sinó una experiència sensorial completa. (I si ho diu ell, nosaltres hi creiem amb els ulls tancats, o millor dit, amb la paella ben calenta).
El primer pas imprescindible, segons el xef madrileny, és una quantitat generosa d’oli d’oliva verge extra a la paella. I aquí ve la clau, la que moltes oblidem o ignorem pel simple fet d’afanyar-nos: l’oli ha d’estar molt, molt calent, fins al punt de fumejar. Aquesta temperatura extrema no és una casualitat; és la que permet que els vora de la clara es daurin amb rapidesa i desenvolupin aquesta cobejada ‘puntilla’ cruixent que diferencia un ou normal d’un digne d’un restaurant Michelin. Pensem-hi: és el contrast entre aquesta textura gairebé frita i airejada i el cor tendre de l’ou el que crea la màgia. És una ciència precisa, gairebé una enginyeria culinària que canvia per complet l’experiència en boca.
Però atenció, perquè la tècnica no s’acaba aquí, i aquest és un punt on molts sucumbim a la pressa. Un cop l’ou entra en contacte amb aquest bany d’oli roent, la temptació de manipular-lo amb la cullera o la pala és gran. No ho facis! Muñoz insisteix en no tocar gaire l’ou durant la fregida. Deixa que la clara qualli de manera natural i que els vora adquireixin el to daurat desitjat. És un exercici de paciència, sí, però que té una recompensa que es fon a la boca. La clau és permetre que la calor faci la seva feina sense interrupcions, creant aquesta estructura ideal sense trencar-la.
La darrera pinzellada magistral és l’ús d’una escumadora, i aquí és on es veu la mà de l’expert. Amb ella, pots recollir part de l’oli calent i abocar-lo amb cura sobre la clara, com si la estiguessis banyant. Aquesta tècnica, coneguda com ‘basting’, ajuda a finalitzar la cocció de la clara sense la necessitat de donar-li la volta a l’ou. El que busquem és un equilibri perfecte: una clara cuita, sí, però encara sucosa i tendra, i el rovell amb una textura cremosa, densa, lluny de ser completament líquid. Aquest és el secret ocult per a una explosió de sabor i textura. (Nosaltres ja ho hem provat i us garantim que és un canvi de joc per a les vostres esmorzars i sopars ràpids, una autèntica solució a un vell problema).
El seu ou ferrat definitiu té puntes ben torrades i cruixents, una clara no gaire feta i el rovell cuinat, sí, però amb un punt cremós que et farà plorar d’alegria amb cada mos.
De l’error comú a l’excel·lència diària
Aquesta revelació de Dabiz Muñoz arriba en un moment on la cuina de veritat, la que respecta el producte i la tècnica, torna a captivar-nos més que mai. Ja no només busquem el plat més exòtic o innovador, sinó també aquell que, sent senzill, ens recorda la importància de fer les coses bé des de la base. És la filosofia de l’excel·lència en allò quotidià. Quantes vegades ens hem frustrat intentant fer un ou ferrat que acabi amb la clara poc feta, plena de bombolles estranyes, o el rovell massa líquid, sense aquella densitat cremosa que tant ens agrada? Aquest error freqüent, que gairebé totes hem comès, té ara una solució clara i replicable. És una lliçó de cuina bàsica elevada a l’excel·lència, una que mereix ser compartida i aplicada immediatament, ja que té el potencial de millorar el nostre dia a dia culinari.
Pensem-hi bé: un plat tan humil com l’ou ferrat és, en realitat, un test de foc per a qualsevol cuiner o cuinera domèstica. La diferència entre un ou qualsevol i un ‘ou a la Muñoz’ no resideix en ingredients caríssims o tècniques impossibles, sinó en el domini de la temperatura i la paciència. És l’art de saber esperar, de comprendre com reacciona l’ou a la calor. (Una cosa que sempre diem nosaltres: la qualitat es nota en els detalls més petits, i dominar-los és el que realment ens fa sentir que estem guanyant a la cuina, i alhora, millorant la nostra economia domèstica).
La recompensa de dominar aquesta tècnica és immensa. No només milloraràs dràsticament un dels plats més versàtils i consumits, sinó que també t’adonaràs que la precisió en els fonaments és el que permet a un xef d’elit brillar amb llum pròpia. Aquesta aproximació transforma un acte quotidià en una petita obra d’art, plena de sabor i textura. I tot això sense complicacions innecessàries, amb ingredients que ja tenim a casa. És un estalvi de temps i de frustracions, un truc que val el seu pes en or, o millor dit, en rovell d’ou cremosíssim, un autèntic viral gastronòmic que no et pots perdre.
No esperis més a posar en pràctica aquest truc viral. La cuina és un laboratori, i cada ou ferrat que facis a partir d’ara és una oportunitat per perfeccionar la teva tècnica. El canvi en la teva experiència culinària serà immediat i sorprenent, garantit. Aquest mètode és el definitiu per a qualsevol amant de la bona taula que vulgui portar els seus plats més bàsics al següent nivell.
Amb aquests consells a la mà, ja no hi ha excusa per no fer l’ou ferrat perfecte. Ho hem dit sempre: la informació útil és poder. I en aquest cas, un poder que es fon a la boca amb cada mos. Ja saps, no tots els secrets s’amaguen en receptes complexes, a vegades la clau està en el més bàsic i la seva execució. A punt per experimentar i impressionar a tots amb el vostre pròxim plat estrella?