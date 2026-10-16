Dabiz Muñoz: «Mi huevo frito perfecto tiene puntas crujientes y yema cremosa»

El huevo frito es un clásico universal, un plato que parece sencillo, casi primitivo. Todo el mundo sabe hacer uno, ¿verdad? Pues sorpresa: lograr ese punto divino, con la clara en su sitio y la yema apetecible, es un arte que muy pocos dominan de verdad. Un error común puede arruinar completamente la experiencia culinaria que todos buscamos con un bocado tan básico. Pero tranquilos, hay un secreto bien guardado que cambiará para siempre vuestra manera de ver este plato.

¿Y si te dijéramos que el gran Dabiz Muñoz, el chef con tres estrellas Michelin, ha revelado su método infalible para este tesoro culinario tan cotidiano?

Sí, lo has oído bien. El genio detrás de DiverXO, conocido por su cocina rompedora y revolucionaria, ha compartido en sus redes sociales el truco definitivo para el huevo frito perfecto. Su premisa es clara y contundente: la temperatura del aceite y la textura final son absolutamente fundamentales para un resultado estelar. Y nosotros, obviamente, hemos tomado nota de cada detalle para traéroslo directamente a vuestra cocina. (Porque quién mejor que él para darnos una solución a un dilema tan común?).

La ciencia de la ‘puntilla’ perfecta

La revelación de Muñoz fue un verdadero shock, uno de esos momentos donde piensas: ‘¿por qué no lo había pensado antes?’. El chef, que nos tiene acostumbrados a explosiones de sabor complejas, ha demostrado que la magia también reside en la simplicidad bien ejecutada. Su explicación, rescatada por varios medios gastronómicos, pone el foco en el contraste de texturas que enamora al paladar más exigente. Pensadlo: esta técnica no solo busca un huevo, sino una experiencia sensorial completa. (Y si lo dice él, nosotros lo creemos con los ojos cerrados, o mejor dicho, con la sartén bien caliente).

El primer paso imprescindible, según el chef madrileño, es una cantidad generosa de aceite de oliva virgen extra en la sartén. Y aquí viene la clave, la que muchas olvidamos o ignoramos por el simple hecho de apresurarnos: el aceite debe estar muy, muy caliente, hasta el punto de humear. Esta temperatura extrema no es una casualidad; es la que permite que los bordes de la clara se doren con rapidez y desarrollen esa codiciada ‘puntilla’ crujiente que diferencia un huevo normal de uno digno de un restaurante Michelin. Pensémoslo: es el contraste entre esta textura casi frita y aireada y el corazón tierno del huevo lo que crea la magia. Es una ciencia precisa, casi una ingeniería culinaria que cambia por completo la experiencia en boca.

Pero atención, porque la técnica no se acaba aquí, y este es un punto donde muchos sucumbimos a la prisa. Una vez el huevo entra en contacto con este baño de aceite hirviendo, la tentación de manipularlo con la cuchara o la espátula es grande. ¡No lo hagas! Muñoz insiste en no tocar mucho el huevo durante la fritura. Deja que la clara cuaje de manera natural y que los bordes adquieran el tono dorado deseado. Es un ejercicio de paciencia, sí, pero que tiene una recompensa que se funde en la boca. La clave es permitir que el calor haga su trabajo sin interrupciones, creando esa estructura ideal sin romperla.

La última pincelada magistral es el uso de una espumadera, y aquí es donde se ve la mano del experto. Con ella, puedes recoger parte del aceite caliente y verterlo con cuidado sobre la clara, como si la estuvieras bañando. Esta técnica, conocida como ‘basting’, ayuda a finalizar la cocción de la clara sin la necesidad de darle la vuelta al huevo. Lo que buscamos es un equilibrio perfecto: una clara cocida, sí, pero aún jugosa y tierna, y la yema con una textura cremosa, densa, lejos de ser completamente líquida. Este es el secreto oculto para una explosión de sabor y textura. (Nosotros ya lo hemos probado y os garantizamos que es un cambio de juego para vuestros desayunos y cenas rápidas, una auténtica solución a un viejo problema).

Su huevo frito definitivo tiene puntas bien tostadas y crujientes, una clara no muy hecha y la yema cocinada, sí, pero con un punto cremoso que te hará llorar de alegría con cada bocado.

Del error común a la excelencia diaria

Esta revelación de Dabiz Muñoz llega en un momento donde la cocina de verdad, la que respeta el producto y la técnica, vuelve a cautivarnos más que nunca. Ya no solo buscamos el plato más exótico o innovador, sino también aquel que, siendo sencillo, nos recuerda la importancia de hacer las cosas bien desde la base. Es la filosofía de la excelencia en lo cotidiano. ¿Cuántas veces nos hemos frustrado intentando hacer un huevo frito que acabe con la clara poco hecha, llena de burbujas extrañas, o la yema demasiado líquida, sin esa densidad cremosa que tanto nos gusta? Este error frecuente, que casi todas hemos cometido, tiene ahora una solución clara y replicable. Es una lección de cocina básica elevada a la excelencia, una que merece ser compartida y aplicada inmediatamente, ya que tiene el potencial de mejorar nuestro día a día culinario.

Pensémoslo bien: un plato tan humilde como el huevo frito es, en realidad, una prueba de fuego para cualquier cocinero o cocinera doméstica. La diferencia entre un huevo cualquiera y un ‘huevo a la Muñoz’ no reside en ingredientes carísimos o técnicas imposibles, sino en el dominio de la temperatura y la paciencia. Es el arte de saber esperar, de comprender cómo reacciona el huevo al calor. (Algo que siempre decimos nosotros: la calidad se nota en los detalles más pequeños, y dominarlos es lo que realmente nos hace sentir que estamos ganando en la cocina, y al mismo tiempo, mejorando nuestra economía doméstica).

La recompensa de dominar esta técnica es inmensa. No solo mejorarás drásticamente uno de los platos más versátiles y consumidos, sino que también te darás cuenta de que la precisión en los fundamentos es lo que permite a un chef de élite brillar con luz propia. Este enfoque transforma un acto cotidiano en una pequeña obra de arte, llena de sabor y textura. Y todo esto sin complicaciones innecesarias, con ingredientes que ya tenemos en casa. Es un ahorro de tiempo y de frustraciones, un truco que vale su peso en oro, o mejor dicho, en yema de huevo cremosísima, un auténtico viral gastronómico que no te puedes perder.

No esperes más para poner en práctica este truco viral. La cocina es un laboratorio, y cada huevo frito que hagas a partir de ahora es una oportunidad para perfeccionar tu técnica. El cambio en tu experiencia culinaria será inmediato y sorprendente, garantizado. Este método es el definitivo para cualquier amante de la buena mesa que quiera llevar sus platos más básicos al siguiente nivel.

Con estos consejos en la mano, ya no hay excusa para no hacer el huevo frito perfecto. Lo hemos dicho siempre: la información útil es poder. Y en este caso, un poder que se funde en la boca con cada bocado. Ya sabes, no todos los secretos se esconden en recetas complejas, a veces la clave está en lo más básico y su ejecución. ¿Listo para experimentar e impresionar a todos con vuestro próximo plato estrella?