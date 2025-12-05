La Confederació Sindical Independent Fetico s’ha imposat en les eleccions sindicals de Leroy Merlin, revalidant la seva posició com la principal força en la multinacional d’origen francès, després d’aconseguir 213 delegats dels 266 en disputa.
Amb aquest resultat, Fetico concentra un 80,10% de la representació, avançant en 17 representants en comparació amb els obtinguts en els anteriors comicis de 2024.
El suport majoritari que les persones treballadores han donat a Fetico es produeix en el marc d’unes eleccions de 2025 que han involucrat a un cens d’aproximadament 4.500 persones treballadores en 36 botigues. Leroy Merlin compta amb una plantilla total de 18.000 persones i opera en 137 centres de treball a nivell nacional.
Per a la sotssecretària general de Fetico, Charo Torres, el resultat d’aquestes eleccions “expressa la confiança de les persones treballadores en un model sindical centrat en el diàleg, la negociació i la millora contínua de les condicions laborals. El nostre compromís és continuar treballant amb rigor i proximitat perquè aquesta confiança es tradueixi en avanços reals en matèria d’ocupació, conciliació i organització del temps de treball”.
El sindicat va indicar que el resultat d’aquestes eleccions ratifica el reconeixement dels treballadors de Leroy Merlin a les iniciatives que abandera el sindicat i que han suposat millores econòmiques i socials per a tota la plantilla. Recentment, Fetico ha aconseguit acordar un nou paquet de conciliació que recull fins a 12 dies addicionals lliures a l’any, noves llicències, jubilació parcial i horaris més convenients per a tots els treballadors.
Així mateix, el sindicat va assenyalar que ha estat fonamental per a aconseguir avanços laborals en el Conveni Col·lectiu de Grans Magatzems, en el qual s’inclou la multinacional francesa i en el qual Fetico ostenta una posició majoritària dins de la plataforma, que inclou a grans empreses com Ikea i Apple, entre altres. A més, Fetico ha estat clau en la signatura dels Plans d’Igualtat i el Pla LGTBI en Leroy Merlin, que incorporen més de 100 mesures per a protegir la plantilla.
“El model de Fetico, centrat en el diàleg i la concertació, és la clau del seu sòlid creixement, que ja aconsegueix els 87.911 afiliats i 8.885 delegats en 650 empreses, consolidant al sindicat com una de les principals forces del país”, va apuntar.