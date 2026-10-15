Banc Sabadell, el quart grup bancari més gran d’Espanya, vol accelerar l’adopció de la intel·ligència artificial (IA) agèntica a gran escala i convertir-la en una capacitat transversal i sostenible per al grup, alhora que impulsa l’eficiència operativa i millora l’experiència dels set milions de clients als quals dona servei. Per fer-ho, ha arribat a un acord amb T-Systems, la divisió de serveis de digitalització del grup Deutsche Telekom i un dels principals proveïdors europeus de serveis al núvol, per construir una base tecnològica i de governança que permeti desplegar aquesta nova generació d’IA a gran escala mantenint el control, la seguretat i la flexibilitat de la seva arquitectura.
«Aquesta solució permet integrar noves capacitats agèntiques a la nostra plataforma tecnològica d’IA i accelerar la nostra capacitat de transformar el negoci per ser més productius i tenir un impacte més gran en els clients, mantenint alhora la nostra independència i la capacitat d’escollir entre els models d’IA disponibles al mercat», ha assenyalat Rüdiger Schmidt, director de tecnologia (CTO) de Banc Sabadell.
L’impuls de la IA s’emmarca en les noves prioritats estratègiques de Banc Sabadell per reforçar-ne la digitalització. En virtut de l’acord, l’entitat utilitzarà la plataforma d’IA agèntica de T-Systems, desenvolupada a Europa per a empreses europees amb un enfocament sobirà, per desplegar casos d’ús que es podran estendre a nous processos i entitats del grup bancari, mantenint un marc homogeni de seguretat, governança i supervisió. D’aquesta manera, Banc Sabadell podrà accelerar el llançament de noves iniciatives d’IA sense haver de construir des de zero les capacitats necessàries per industrialitzar-les.
«En un entorn econòmic i financer en plena transformació, el veritable salt de la intel·ligència artificial consisteix a convertir-la en una capacitat industrial integrada en el negoci, capaç d’operar de manera segura, sostenible i a gran escala», han indicat Luis Cedó, responsable de vendes de finances, energia i comerç minorista de T-Systems Iberia, i Oscar Bañó, responsable de comptes de Banc Sabadell a T-Systems Iberia. «Aquesta aliança ens permet acompanyar Banc Sabadell en aquesta evolució, combinant tecnologia oberta i aplicant un enfocament sobirà perquè la IA es consolidi com una palanca estratègica de competitivitat, innovació i eficiència, sota el control del mateix banc».
En un context en què les entitats financeres evolucionen dels projectes pilot cap a l’aplicació industrial de la IA en processos de negoci, operacions i serveis als clients, un dels pilars de l’acord és preservar l’autonomia tecnològica de Banc Sabadell a mesura que evolucioni la seva estratègia en aquest àmbit.
TECNOLOGIA OBERTA
La plataforma està dissenyada per governar i controlar agents d’IA creats amb diferents tecnologies i models, i integrar-los amb els sistemes corporatius. Això permet als responsables de negoci del banc gestionar, supervisar, optimitzar i hiperautomatitzar processos a gran escala, alhora que es compleixen els exigents requisits normatius.
A més, es basa en una arquitectura oberta, modular i interoperable, preparada per operar en diferents entorns tecnològics i seleccionar models, components i infraestructures segons criteris de rendiment, cost, seguretat, criticitat i compliment normatiu. Aquest enfocament evita la dependència estructural d’un únic proveïdor (vendor lock-in) i proporciona al banc flexibilitat per evolucionar les seves capacitats d’IA a llarg termini i incorporar solucions de núvol sobirà, reforçant el control sobre les dades, les operacions i els actius tecnològics crítics.
Així mateix, la plataforma incorpora de manera nativa una part significativa dels requisits necessaris per al desplegament, fet que contribueix a accelerar-ne la implantació i a concentrar els esforços addicionals en les capacitats específiques de Banc Sabadell.
Amb aquesta aliança, Banc Sabadell i T-Systems han destacat que estableixen les bases per industrialitzar la IA agèntica de manera «segura, oberta i sobirana», amb una arquitectura preparada per créixer al ritme de les necessitats del grup i contribuir a l’evolució del sector financer cap a una nova generació de serveis intel·ligents.