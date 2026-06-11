Sin sorpresas. El Tribunal Supremo ha emitido un informe desfavorable al indulto del ex fiscal general Álvaro García Ortiz, al «no encontrar ningún motivo de justicia, equidad o interés público que justifique la medida». Así lo ha expresado la sala penal del tribunal que lo condenó a una pena de inhabilitación por un delito de revelación de secretos sobre el caso de la pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En su informe, que es preceptivo pero no vinculante para el Consejo de Ministros, los magistrados argumentan en seis páginas que «los delitos son graves y han minado significativamente la integridad institucional de la Fiscalía, dada la importancia de su papel como promotora de la justicia, que garantiza la independencia judicial y del ejercicio de los derechos de los ciudadanos de acuerdo con la ley». En este sentido, los togados añaden en el texto, al que ha tenido acceso El Món, que «la violación de la norma relativa al mantenimiento del secreto y la confidencialidad de su procedimiento es una infracción grave que, habiendo sido establecida por una sentencia firme, se debe hacer cumplir, aunque la consecuencia jurídica sea de poca relevancia».

Cabecera del informe del Supremo informando en contra del indulto/QS

Falta de contenido

El tribunal también destaca la «falta sustancial de contenido del perdón solicitado». «Son las penas las que se indultan, no el delito. Y no se indultan las penas ya cumplidas, sino solo aquellas que se están cumpliendo actualmente», recuerdan. Así resaltan que en este caso, la única pena pendiente de ejecución es la inhabilitación para el ejercicio del cargo de fiscal general.

En el informe, los magistrados aprovechan para cargar contra la argumentación del ministerio fiscal a favor del indulto. De esta manera, reprochan que se alegue que «cualquier indulto que se pudiera conceder tendría poca relevancia, que no hubo ningún beneficio personal y que la sentencia tuvo un impacto desproporcionado en su reputación, dadas las extraordinarias repercusiones públicas de los hechos». Un argumento que encuentran débil para justificar una medida de gracia como el indulto.