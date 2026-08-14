Felipe de Borbón aparece en las portadas de las revistas del corazón muchas veces, pero muy pocas -o casi nunca- de la manera en que se le ha visto en esta última ocasión. El rey español ha sido captado por los paparazzi en bañador, una imagen difícil de ver porque la Zarzuela siempre protege esta parte de su intimidad. ¿Ahora no ha podido evitar que se filtre… o ha motivado su publicación? Desde Lecturas han contactado con una experta en protocolo que pone esta posibilidad sobre la mesa, ya que considera que favorece a la imagen del monarca mostrarse más natural.

Las imágenes las han conseguido en Mallorca, la isla preferida de la familia real para pasar el mes de agosto. Después de los actos protocolarios de rigor que deben protagonizar cada año, Letizia, Leonor y Sofía han puesto rumbo a un destino desconocido como hacen siempre. Felipe, sin embargo, ha querido quedarse unos días más para poder ver el eclipse y pasar unos días de soltero con los amigos. El empresario Jaime Anglada, con quien mantiene amistad desde hace años, se ha recuperado del grave accidente de coche que tuvo el año pasado y se ha unido al grupo de hombres que han salido a navegar por las aguas cristalinas.

Las fotos los muestran relajados, con conversaciones sin prisa y una complicidad evidente. Se nota que se lo están pasando de lo mejor, viviendo la buena vida, unas imágenes que ha analizado una experta en protocolo para ver qué efecto pueden tener. María José Gómez Verdú ha dado las claves de esta filtración. Cree que es muy positivo para la monarquía ofrecer esta imagen de naturalidad: «La imagen de Felipe de Borbón disfrutando de sus amigos lo humaniza más que cualquier campaña institucional«.

La experta considera que verlo navegar, en bañador o disfrutando de una afición personal lo introduce en una nueva dimensión, «la del hombre que existe más allá de la institución». No dice, aquí, que también puede dar rabia verlo disfrutar de una jornada que solo puede permitirse gente adinerada.

Felip de Borbó, en bañador en la portada de una revista | Diez Minutos

¿Cómo interpreta una experta las vacaciones por separado de Felipe y Letizia?

La experta insiste en que es positivo, desde el punto de vista de la imagen, que el monarca se muestre dentro de una normalidad con amigos, aficiones y momentos de desconexión. Que solo se le vea serio y en actos protocolarios hace que transmita autoridad, pero lo envuelve en un aura de frialdad que no los favorece: «Felipe puede resultar más cercano en estas horas porque parece que no esté representando nada«.

En estas vacaciones, se han sabido muchas más cosas sobre las actividades extraoficiales de Felipe y casi nada de Letizia. Esto cree que está más que pensado porque necesitan favorecerlo a él. ¿Han encontrado una nueva manera de alcanzar el equilibrio de ser transparentes sobre su vida privada, como le piden muchos, pero hasta un límite? María José encuentra que es una buena imagen para la imagen de la corona porque ofrece una imagen más moderna del monarca.

¿Y cómo interpreta que pasen parte de las vacaciones separados? Porque los más malpensados dirán que es un indicativo de que atraviesan problemas. La experta aplaude que no estén reproduciendo el mismo modelo de generaciones anteriores. Felipe y Letizia tienen sus propios intereses y sus respectivos grupos de amigos, así que resulta natural que quieran tener su espacio. Sea como sea, los detractores del monarca continuarán destacando todos los aspectos negativos de una figura impuesta que cuesta miles y miles de euros cada año.