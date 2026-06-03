El estallido de los casos de corrupción alrededor del PSOE y del presidente español, Pedro Sánchez, ha hecho que desde el PP y Vox comenzaran a sonar los tambores de guerra y de moción de censura. Una moción de censura que necesitaría el apoyo de partidos como Junts o el PNB, los cuales el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, intenta sumar a la causa. Uno de los partidos implicados, como es el PNB, sin embargo, ha cerrado la puerta de manera clara a unirse a la moción de censura, ya que implicaría acercarse a Vox. En una entrevista realizada en TV3, el lehendakari, Imanol Pradales, ha señalado que Vox es una «línea roja» para la formación vasca y augura un mal futuro a la moción de censura mientras la formación de Abascal esté «en la ecuación».

Pradales ha lamentado que la moción de censura implicaría el apoyo de Vox, un hecho que califica de «línea roja» para el PNB y Euskadi, ya que el partido de Abascal en Euskal Herria es a imagen del franquismo y el antagonismo del autogobierno, la identidad y las instituciones vascas. Una sociedad vasca que ha asegurado que está «vacunada» contra aquellos partidos y fenómenos que tilda de extrema derecha.

El nuevo lehendakari, Imanol Pradales, durante su toma de posesión / EP

El lehendakari pide que Sánchez dé la cara

En la entrevista, el lehendakari, Imanol Pradales, también ha querido poner presión sobre el presidente español, a quien ha pedido «dar la cara» por el estallido de los casos de corrupción alrededor del PSOE y lo ha instado a facilitar todas las explicaciones sobre estos aspectos. «Es fundamental la ejemplaridad en política. Y esto exige transparencia, celeridad en las explicaciones y dar la cara», ha aseverado.

Además, el lehendakari ha criticado que Sánchez no haya presentado presupuestos desde 2023 y ha pedido que el presidente español mantenga una relación fluida con los socios de investidura si quiere terminar la legislatura en la Moncloa y «haya una legislatura más allá de 2027».