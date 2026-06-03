L’esclat dels casos de corrupció al voltant del PSOE i del president espanyol, Pedro Sánchez, ha fet que des del PP i Vox comencessin a fer sonar els tambors de guerra i de moció de censura. Una moció de censura que necessitaria el suport de partits com Junts o el PNB els quals el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, intenta sumar a la causa. Un dels partits implicats com és el PNB, però, ha tancat la porta de forma clara a sumar-se a la moció de censura, ja que implicaria apropar-se a Vox. En una entrevista feta a TV3 el lehendakari, Imanol Pradales, ha assenyalat que Vox és una “línia vermella” per a la formació basca i li augura un mal futur a la moció de censura mentre la formació d’Abascal estigui “en l’equació”.
Pradales ha lamentat que la moció de censura implicaria el suport de Vox, un fet que qualifica de “línia vermella” per al PNB i Euskadi, ja que el partit d’Abascal a Euskal Herria és a imatge del franquisme i l’antagonisme de l’autogovern, la identitat i les institucions basques. Una societat basca que ha assegurat que està “vacunada” contra aquells partits i fenòmens els quals titlla d’extrema dreta.
El lehendakari demana que Sánchez doni la cara
En l’entrevista el lehendakari, Imanol Pradales, també ha volgut posar pressió sobre el president espanyol a qui ha demanat “donar la cara” per l’esclat dels casos de corrupció al voltant del PSOE i l’ha instat a facilitar totes les explicacions sobre aquests aspectes. “És fonamental l’exemplaritat en política. I això exigeix transparència, celeritat en les explicacions i donar la cara”, ha asseverat.
A més, el lehendakari ha criticat que Sánchez no hagi presentat pressupostos des del 2023 i ha demanat que el president espanyol mantingui una relació fluida amb els socis d’investidura si vol acabar la legislatura a la Moncloa i “hi hagi una legislatura més enllà del 2027”.