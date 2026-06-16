No hay necesidad. El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Plus Ultra, José Luis Calama, ha rechazado la petición de la defensa del expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero de aplazamiento de su declaración prevista para mañana en relación con la pieza separada del caso sobre las joyas encontradas en el registro de su despacho en la sede del PSOE, en la calle de Ferraz de Madrid.

En un auto de tres páginas al que ha tenido acceso El Món, el titular del Tribunal Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, justifica que por ahora la citación no supone ninguna pérdida real de su derecho de defensa porque los hechos son los mismos que los de la causa principal. Al fin y al cabo, para el togado el hallazgo de las joyas no modifica ninguno de los hechos de la imputación principal, solo que amplía los posibles delitos cometidos como contrabando o delito fiscal.

El juez decidió abrir la pieza separada después de recibir una tasación pericial que situaba su valor en más de 1,3 millones de euros. La defensa de Rodríguez Zapatero había solicitado posponer la declaración alegando la “inminencia del acto y el brevísimo lapso de tiempo entre la incoación de la pieza y el señalamiento para el momento de su declaración como investigado”.

Una de las joyas confiscadas por la UDEF en el despacho de Zapatero

Las normas son una cuestión de orden

El magistrado, en la resolución, recuerda que la pieza separada solo responde a una «necesidad de ordenación procesal ante la eventual relevancia de estos mismos hechos en materia de delito fiscal y contrabando». Una circunstancia, sin embargo, que en ningún caso «altera el objeto fáctico ni introduce elementos sorprendentes que exijan más tiempo de preparación». En este sentido, considera que no hay ningún tipo de indefensión material y que puede declarar por los mismos hechos que motivan la citación, todo ello por razones de coherencia y economía procesal. Además, por otra parte, recuerda que puede pedir nuevas declaraciones o diligencias complementarias al margen de la declaración de este miércoles.