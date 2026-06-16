Aterriza en Lidl el estor térmico más buscado del verano: a la venta por 7,99 euros y sin taladros

El verano apenas comienza y el termómetro ya no da tregua. Mantener la casa fresca se ha convertido en una auténtica batalla diaria contra el gasto eléctrico.

Seguro que tú también tiemblas cada vez que piensas en encender el aire acondicionado o el ventilador a la máxima potencia durante horas. (Sí, nuestro bolsillo ya está sufriendo solo de imaginar la próxima factura).

La barrera definitiva contra las olas de calor

La clave para no derretirse en el salón no siempre está en enfriar el ambiente a golpe de botón, sino en lograr un buen aislamiento térmico.

Frenar el impacto del sol antes de que atraviese el vidrio de la ventana es el mejor truco de los expertos en decoración para mantener una temperatura agradable. Y no, no necesitas gastar una fortuna en reformas ni contratar a alguien para que te instale unas persianas nuevas.

La solución llega directamente desde los supermercados más deseados de España. La cadena alemana Lidl acaba de presentar el accesorio definitivo que cambiará las reglas del juego este verano.

Sin obras, sin taladros y por menos de 8 euros

Hablamos del nuevo estor térmico Livarno, un producto llamado a convertirse en el próximo éxito viral de la compañía.

Este invento destaca por encima de la competencia gracias a su reverso reflectante con revestimiento térmico especial. Esta capa inteligente actúa como un escudo que rebota los rayos del sol durante los meses más cálidos y retiene el calor interior durante el invierno.

El gran secreto de su éxito es que está diseñado para instalarse en cuestión de minutos. Olvídate de la caja de herramientas: incluye soportes de fijación regulables para colgarlo directamente del marco de la ventana sin taladrar.

La cadena ha confirmado que este textil inteligente estará disponible en sus tiendas físicas el próximo viernes 19 de junio. Lo mejor de todo es su precio democrático, ya que se podrá comprar por tan solo 7,99 euros.

Versatilidad para cualquier rincón de la casa

La firma ha pensado en todo y lanzará este producto en cinco modelos diferentes. Así, será sumamente sencillo adaptarlo a los textiles de tu hogar sin romper la armonía visual de las habitaciones.

Además, su mecanismo es totalmente reversible. Esto significa que puedes colocar la varilla de cadena tanto en el lado derecho como en el izquierdo, adaptándose a las necesidades de tu espacio.

Si por la distribución de tu ventana prefieres una instalación tradicional, el diseño también permite su fijación directa al techo o a la pared mediante tornillos.

Una solución que vuela de los estantes

Este tipo de soluciones textiles no solo reducen la temperatura de las habitaciones varios grados, sino que ofrecen una protección visual perfecta contra las miradas de los vecinos.

La expectación con este lanzamiento es máxima y los precedentes con los productos de bazar de la marca nos avisan de lo que pasará. Las unidades son limitadas y todo apunta a que se desatará la locura en los lineales desde primera hora de la mañana.

Si quieres pasar un verano fresco sin comprometer tu presupuesto, apunta la fecha en el calendario. ¿Dejarás que te lo cuenten o serás de las primeras en conseguirlo?