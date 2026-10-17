El consejero de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha restado importancia al uso del español por parte del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, durante el consejo nacional del PSC, celebrado el pasado 13 de junio en el Recinto Ferial de Terrassa. A raíz de una pregunta parlamentaria formulada por el grupo de Junts per Catalunya, Vila mantiene en la respuesta, a la cual ha tenido acceso El Món, que la intervención de Illa a la que hace referencia la formación se desarrolló «mayoritariamente en catalán» y destaca que no se produjo en el marco de un acto institucional del Gobierno, sino en un evento organizado por una formación política.

Asimismo, el consejero se ha encargado de subrayar que el acto político en cuestión se celebró «básicamente en la lengua propia del país», para eliminar cualquier sombra de duda sobre el compromiso lingüístico del ejecutivo catalán en este tipo de apariciones públicas. Con todo, Vila alega que «no se produjo en un acto institucional de la Generalitat de Catalunya sino en un acto organizado por una formación política». Fuentes de Junts consideran que la respuesta del titular de Política Lingüística es «de un cinismo extraordinario» porque justifica el uso del español por parte del presidente en un acto público. Las mismas fuentes lamentan que Vila argumente que el presidente de la Generalitat solo debe dar ejemplo en la defensa del catalán cuando ejerce de presidente, pero no cuando ejerce de líder del PSC. «El compromiso con el catalán no puede depender de si un acto es de Gobierno o de partido», replican.

Para aquellos que dan el partido por ganado: os equivocáis. Lo vamos a jugar y lo vamos a ganar. https://t.co/CkNuqgzhH7 — Salvador Illa Roca (@salvadorilla) June 13, 2026

Vila subraya el compromiso de Illa con el Pacto Nacional por la Lengua

Por otro lado, Francesc Xavier Vila aprovecha la respuesta para defender el compromiso del presidente de la Generalitat con el catalán. «El conjunto de las actuaciones lideradas por el presidente y su Gobierno en favor de la lengua, entre los cuales la inversión más grande en política lingüística de la historia de la Generalitat, muestran su claro compromiso con la normalización del catalán y su apoyo al logro de los objetivos del Pacto Nacional por la Lengua», destaca.

Para avalar esta posición, Vila pone de relieve la gestión presupuestaria del área que encabeza. A pesar de ello, desde Junts consideran que las inversiones en política lingüística o el Pacto Nacional por la Lengua no sirven de nada si «a la hora de la verdad el presidente Illa no da ejemplo, usando el español demasiado a menudo en sus intervenciones en Cataluña».

El titular de Política Lingüística evita el choque con Illa

Este, sin embargo, no es la primera vez que el consejero de Política Lingüística evita el choque con Illa por el uso del español. Vila mantiene una línea constante de cerrar filas con el presidente de la Generalitat ante las críticas del principal grupo de la oposición. Un patrón que ya se evidenció cuando Vila justificó la intervención en español de Illa en el foro World in Progress, organizado por el grupo Prisa, el 20 de octubre del 2025, enmarcándolas en la proyección exterior. Asimismo, optó por evitar la polémica por el uso de la denominación «Lérida» en lugar del topónimo oficial, a pesar de que el presidente era reincidente en esta práctica de castellanizar el nombre de Lleida.