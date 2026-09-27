El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha destacado los avances logrados en materia lingüística durante la actual legislatura española, que considera «una de las que han conducido a avances más perceptibles en cuanto a la proyección y el reconocimiento del catalán en el ámbito estatal e internacional». Vila lo ha dicho en una respuesta por escrito a una pregunta formulada por Junts per Catalunya sobre el proceso de regularización de inmigrantes aprobado por el gobierno español y el hecho de que no se requiera el conocimiento del catalán. Aunque no exista el requisito del catalán para la regularización de personas migrantes, Vila ha subrayado que para la renovación de los permisos sí se deberá evaluar el conocimiento de catalán como parte de las pruebas de arraigo. Además, ha remarcado otros avances, como la recuperación de la publicación de leyes en catalán en el BOE, el derecho de uso de la lengua en el Congreso, la creación del canal 2Cat de RTVE y el impulso activo de la oficialidad en la Unión Europea, entre otras medidas, la mayoría de las cuales surgieron de los pactos de Junts con el PSOE al inicio de la legislatura española.

Vila expone en la respuesta que el requisito del catalán para personas migrantes se ha consolidado a través del Real Decreto 316/2026, donde la certificación del aprendizaje de la lengua oficial pasa a ser un elemento clave en la prórroga de las autorizaciones de residencia. La inclusión de este criterio, que no constaba en los borradores iniciales de la norma, ha sido fruto de una enmienda presentada por el Departamento de Política Lingüística –en coordinación con Igualdad y Feminismos y Derechos Sociales e Inclusión– y asumida finalmente en el redactado definitivo en el Boletín Oficial del Estado (BOE). «El impulso de Política Lingüística y del Gobierno en su conjunto fue determinante para que la valoración de los aprendizajes lingüísticos, que no constaban en los borradores anteriores de la norma, se incorporaran al proceso de tramitación y figuraran en el redactado final del real decreto mencionado», subraya.

Desde el Gobierno se remarca que la exigencia del catalán no se limita a las prórrogas extraordinarias. Un volumen importante de las personas regularizadas pasará directamente a solicitar el permiso de residencia temporal y trabajo por la vía ordinaria del reglamento de extranjería. «En estos casos, también se requiere un informe de arraigo, en el cual el conocimiento del catalán es uno de los elementos que se tienen en consideración para valorar el grado de integración de la persona», apunta el conseller. Para responder a este escenario, la Generalitat está desplegando un plan de actuaciones basado en los acuerdos del Pacto Nacional por la Lengua, con medidas que incluyen una ampliación significativa de la oferta de cursos de catalán, el fortalecimiento del sistema de acreditación, la promoción del aprendizaje no formal, la creación de redes de integración entre iguales y la implicación directa del tejido laboral.

El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, con el presidente Illa, en el acto de toma de posesión / ACN

Avances históricos y nuevos espacios bilaterales

Aparte de esto, Vila valora «hechos objetivos» que han impulsado la lengua en el estado. En este sentido, recuerda que durante esta legislatura «se ha recuperado la publicación en el BOE de la versión en catalán de las normas, se ha introducido el derecho de utilizar el catalán en las Cortes Generales o se ha creado 2Cat, el primer canal de televisión público de RTVE en catalán». Asimismo, y a pesar de que el asunto lleva tres años estancado, destaca que el gobierno de Pedro Sánchez «ha solicitado oficialmente y está impulsando activamente el reconocimiento de la oficialidad del catalán en las instituciones europeas».

Por otro lado, expone que «se han abierto nuevos espacios de presencia internacional», como, por ejemplo, el acuerdo entre el ministro de Asuntos Exteriores y el conseller de Unión Europea y Acción Exterior para que Cataluña se convierta en miembro asociado en organismos como la UNESCO y ONU Turismo, en coherencia con el objetivo 5.3 del Pacto Nacional por la Lengua. Además, Francesc Xavier Vila subraya que el ejecutivo español también ha impulsado «la incorporación de la enseñanza del catalán a la red de escuelas europeas».

Finalmente, el conseller de Política Lingüística se compromete a continuar trabajando para «impulsar medidas de mejora de la lengua para que tenga el tratamiento que le corresponde como lengua oficial y propia de Cataluña». Y, en este sentido, recuerda la creación reciente de una comisión bilateral entre ambos ejecutivos con el objetivo de «tratar aspectos de política lingüística y agilizar las actuaciones entre los dos gobiernos».