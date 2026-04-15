El presidente del grupo parlamentario de Esquerra Republicana, Josep Maria Jové, ha exigido al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, la creación de la Autoridad Aeroportuaria de Catalunya (AAC) para darle al Gobierno un papel determinante en la toma de decisiones sobre las grandes infraestructuras, como puertos y aeropuertos. Illa, quien recientemente mantuvo un encuentro con el ministro de Transportes, ha respondido que el acuerdo sobre esta cuestión se cerrará en «un horizonte bastante inmediato». «Garantizaremos la presencia del Gobierno en la toma de decisiones, planificación y gobernanza de las grandes infraestructuras de transporte en Cataluña», ha resumido.

Jové le ha recordado a Illa durante la sesión de control en el Parlamento que la AAC forma parte del acuerdo de investidura, y ha reclamado al Gobierno avanzar en esta carpeta y ha advertido a Illa que «los avances en soberanía dan sentido a la legislatura» y que se concretan ganando espacios de decisión. El diputado republicano ha afirmado que Cataluña nunca ha participado en la gobernanza de los llamados aeropuertos de interés general, independientemente de su titularidad, y que la AAC permitiría a la Generalitat «tener un papel determinante» en la toma de decisiones sobre los aeropuertos catalanes.

Illa ha considerado «imprescindible y esencial» contar con infraestructuras potentes y planificar su crecimiento para continuar generando prosperidad compartida, y ha dicho que es importante que el Gobierno pueda participar desde la proximidad y el conocimiento de la realidad catalana. El Gobierno aprobó en el Consejo Ejecutivo del 7 de enero de 2026 impulsar la creación de la AAC para dotar a Cataluña de una estructura propia para promover políticas en cuestiones vinculadas con el desarrollo aeroportuario y para planificar, ordenar y proyectar el sistema aeroportuario a largo plazo.

Agentes de la Brimo hacen guardia en la puerta del aeropuerto del Prat/ACN

ERC exige la presencia de Mossos en puertos y aeropuertos

Además, la diputada republicana Laia Cañigueral ha reprochado al Gobierno que no haya terminado el trabajo con el traspaso de las competencias de puertos y aeropuertos a los Mossos d’Esquadra, un aspecto clave para «la ambición nacional del país». «Estaban negociadas por la Junta de Seguridad prevista para marzo de 2024 que se tuvo que posponer por las elecciones», ha recordado, y ha reprochado al ejecutivo de Illa que «dejara perder las competencias» en la Junta celebrada en diciembre de 2024. Asimismo, ha recordado que Illa se comprometió en el Parlamento a celebrar una nueva Junta a principios de 2025 para firmar el traspaso.

«Lejos de conseguir nuevas competencias, en los últimos meses hemos sufrido un retroceso y estamos preocupados por el proceso de españolización en la seguridad», ha denunciado, y ha reclamado al ejecutivo de Illa que “defienda el país, plante cara al gobierno español y cumpla el compromiso del presidente”. La consejera de Interior, Núria Parlon, ha asegurado que el compromiso del Gobierno es reforzar el papel de la Policía de la Generalitat con más competencias y ha afirmado que se está trabajando para hacer efectivo el traspaso con garantías: «Queremos una policía de Cataluña con más competencias, pero también para ejercerlas con la máxima diligencia y eficacia». En este sentido, Parlon ha hecho referencia al incremento de la plantilla con 25.000 agentes como condición indispensable para asumir las competencias de seguridad en puertos y aeropuertos.