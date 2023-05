Piden ayuda para encontrar a su perra robada en Vacarisses

Una pareja está moviendo cielo y tierra para poder encontrar a su perra que fue robada en Vacarisses, en el Vallès Occidental, hace casi dos semanas. A través de las redes sociales, la familia pide ayuda para poder localizar a Ati, una bòxer de color marrón de 5 años y que lleva chip. Han pasado unos 14 días y no tienen ninguna noticia del animal, pero no pierden la esperanza y siguen pidiendo difusión para poderse reencontrar con la perra. Continúan compartiendo las fotografías de Ati en las redes sociales para pedir que si alguien la ve o sabe algo llame al teléfono de la Policía Local de Vacarisses, al 938359450.

L’Ati segueix sense aparèixer. Però jo seguiré buscant-la. 💔 Gracies a tots els que m’heu ajudat i m’ajudareu a compartir 🙏🏻 pic.twitter.com/nWPaObqzd6 — La Rake (@rachelATV) May 4, 2023

Buscan otra perra en Barcelona

Desde hace unas dos semanas también buscan otra perra robada en Barcelona. Es una pomerania marrón de 5 años y responde al nombre de Sasha. Al animal la van ropa el pasado 25 de abril al Mercadona del barrio Navas de Tolosa, en Sant Andreu. En concreto, la robaron entre las calles de Josep Estivill y la calle Bufarull. La perra está enferma y necesita medicación, la familia ha anunciado que ofrece recompensa para poder encontrarla.

Playas para perros

En Cataluña hay 41 playas que, en verano de este 2023, estarán habilitadas para el acceso con animales de compañía. Según ha podido corroborar Catalan News, el portal en inglés de la ACN, y tal como recoge en un mapa interactivo, 37 de los 69 municipios costeros ofrecerán este servicio para perros durante esta temporada estival. Aun así, en algunas de estas zonas habrá restricciones de horarios y de espacio. Diez de las doce comarcas que tocan el mar habilitarán este verano zonas para mascotas, mientras que en La Selva y en el Baix Penedès no habrá ningún municipio que ofrezca estos servicios. La comarca con más playas para perros es el Alt Empordà, donde hay once en siete poblaciones. Las poblaciones que no abren playas para los animales justifican por la intención de mantener la certificación de bandera azul o a la carencia de espacio disponible.