Demanen ajuda per trobar la seva gossa robada a Vacarisses

Una parella està movent cel i terra per poder trobar la seva gossa que va ser robada a Vacarisses, al Vallès Occidental, fa gairebé dues setmanes. A través de les xarxes socials, la família demana ajuda per poder localitzar l’Ati, una bòxer de color marró de 5 anys i que porta xip. Han passat uns 14 dies i no tenen cap notícia de l’animal, però no perden l’esperança i segueixen demanant difusió per poder-se retrobar amb la gossa. Continuen compartint les fotografies de l’Ati a les xarxes socials per demanar que si algú la veu o en sap alguna cosa truqui al telèfon de la Policia Local de Vacarisses, al 938359450.

L’Ati segueix sense aparèixer. Però jo seguiré buscant-la. 💔 Gracies a tots els que m’heu ajudat i m’ajudareu a compartir 🙏🏻 pic.twitter.com/nWPaObqzd6 — La Rake (@rachelATV) May 4, 2023

Busquen una altra gossa a Barcelona

Des de fa unes dues setmanes també busquen una altra gossa robada a Barcelona. És una pomerània marró de 5 anys i respon al nom de Sasha. A l’animal la van robar el passat 25 d’abril al Mercadona del barri Navas de Tolosa, a Sant Andreu. En concret, la van robar entre els carrers de Josep Estivill i el carrer Bufarull. La gossa està malalta i necessita medicació, la família ha anunciat que ofereix recompensa per poder trobar-la.

Platges per a gossos

A Catalunya hi ha 41 platges que, a l’estiu d’aquest 2023, estaran habilitades per a l’accés amb animals de companyia. Segons ha pogut corroborar Catalan News, el portal en anglès de l’ACN, i tal com recull en un mapa interactiu, 37 dels 69 municipis costaners oferiran aquest servei per a gossos durant aquesta temporada estival. Així i tot, en algunes d’aquestes zones hi haurà restriccions d’horaris i d’espai. Deu de les dotze comarques que toquen el mar habilitaran aquest estiu zones per a mascotes, mentre que a La Selva i al Baix Penedès no hi haurà cap municipi que ofereixi aquests serveis. La comarca amb més platges per a gossos és l’Alt Empordà, on n’hi ha onze en set poblacions. Les poblacions que no obren platges per als animals justifiquen per la intenció de mantenir la certificació de bandera blava o a la manca d’espai disponible.