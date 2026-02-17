Tragedia nocturna en Manlleu, Osona. El incendio en un trastero de un bloque de pisos de la calle Montseny ha dejado cinco muertos y cinco heridos. El Departamento de Interior ha señalado en un comunicado de prensa que «el fuego se originó en un trastero de un bloque de pisos de cinco alturas» y las personas que se encontraban en este edificio no pudieron salir a tiempo para salvar la vida «por motivos que se desconocen». Los Bomberos detallan que el fuego se originó en la azotea del edificio, concretamente en un trastero situado en la parte alta del edificio, por razones que se desconocen.

La rápida actuación de los Bomberos permitió apagar el incendio en poco menos de media hora, aunque esta rápida intervención no sirvió para salvar la vida de estos jóvenes que encontraron dentro del trastero. El incendio también causó cinco heridos leves de los cuales cuatro recibieron el alta después de las atenciones realizadas por las ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) desplazadas hasta la zona de los hechos. La cuarta persona herida rechazó ser atendida o trasladada a ningún centro hospitalario.

A través de las redes sociales, el Ayuntamiento de Manlleu ha expresado «el más profundo pésame por la trágica pérdida de cinco jóvenes a consecuencia del incendio» y ha anunciado que «el Ayuntamiento decretará 3 días de luto y las banderas ondearán a media asta en señal de respeto y recuerdo a las víctimas». Desde el consistorio osonense han convocado un minuto de silencio frente al ayuntamiento de la localidad a las siete de la tarde.

Expresamos el más profundo pésame por la trágica pérdida de cinco jóvenes a consecuencia del incendio ocurrido en nuestro municipio.

En estos momentos de dolor, nos solidarizamos con las familias y personas cercanas a las víctimas ofreciéndoles el apoyo institucional y humano que sea necesario

Una tragedia a las nueve y media

Los Bomberos recibieron el aviso del incendio cuando faltaban cinco minutos para las nueve y cuarto de la noche después de que los residentes del edificio alertaran al 112 de un incendio en el piso superior y humo en la escalera del edificio. Para sofocar las llamas se desplazaron hasta trece dotaciones de los Bomberos de la Generalitat quienes dieron por extinguido el incendio minutos antes de las diez menos cuarto.

La investigación sobre las causas del incendio está en manos de la Unidad de Investigación de los Mossos d’Esquadra, que contó con el apoyo de efectivos de seguridad ciudadana y la Policía Local de Manlleu, que dio apoyo a los vecinos para salir del edificio.