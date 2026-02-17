Moren cinc joves en un incendi en un traster a Manlleu

Tragèdia nocturna a Manlleu, Osona. L’incendi en un traster del bloc d’un bloc de pisos del carrer Montseny ha deixat cinc morts i cinc ferits. El Departament d’Interior ha assenyalat en un comunicat de premsa que “el foc s’ha originat a un traster d’un bloc de pisos de cinc alçades” i les persones que es trobaven en aquest edifici no van poder sortir a temps per salvar la vida “per motius que es desconeixen”. Els Bombers detallen que el foc s’ha originat al terrat de l’edifici, concretament en un traster situat a la part alta de l’edifici, per motius que es desconeixen.
La ràpida actuació dels Bombers ha permès apagar l’incendi en poc menys de mitja hora, tot i que aquesta ràpida intervenció no ha servit per salvar la vida d’aquests joves els quals han trobat dins del traster. L’incendi també ha causat cinc ferits lleus dels quals quatre han rebut l’alta després de les atencions fetes per les ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) desplaçades fins a la zona dels fets. La quarta persona ferida ha rebutjat ser atesta ni traslladada a cap centre hospitalari.
A través de les xarxes socials l’Ajuntament de Manlleu ha expressat “el més profund condol per la tràgica pèrdua de cinc joves a conseqüència de l’incendi” i ha anunciat que “l’Ajuntament decretarà 3 dies de dol i les banderes onejaran a mig pal en senyal de respecte i record a les víctimes”. Des del consistori osonenc han convocat un minut de silenci davant de l’ajuntament de la localitat a les set de la tarda.
Expressem el més profund condol x la tràgica pèrdua de cinc joves a conseqüència de l’incendi ocorregut al nostre municipi.— Ajuntament Manlleu (@ajManlleu) February 17, 2026
En aquests moments de dolor, ens solidaritzem amb famílies i persones properes a les víctimes oferint-los el suport institucional i humà que sigui necessari
Una tragèdia a dos quarts de deu
Els Bombers han rebut l’avís de l’incendi quan faltaven cinc minuts per quart de deu de la nit després que els residents de l’edifici alertessin el 112 d’un incendi al pis superior i fum a l’escala de l’edifici. Per sufocar les flames s’han desplaçat fins a tretze dotacions dels Bombers de la Generalitat els quals han donat per extingit l’incendi minuts abans de tres quarts de deu.
La investigació sobre les causes de l’incendi està en mans de la Unitat d’Investigació dels Mossos d’Esquadra, qui va comptar amb el suport d’efectius de seguretat ciutadana i la Policia Local de Manlleu, qui va donar suport als veïns per sortir de l’edifici.