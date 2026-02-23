El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha rescindit el contracte amb l’empresa Eliance, empresa que gestionava els helicòpters medicalitzats amb base a Girona i Móra d’Ebre, i que són dues de les quatre unitats que té el sistema sanitari públic català. La dràstica decisió s’ha pres després de constatar les “dificultats” que tenia Eliance per complir amb el contracte subscrit, que estableix l’obligació de substituir els aparells quan aquests entren en manteniment o es produeix una incidència tècnica. Per tal de mantenir el servei, el SEM ha aprovat un contracte d’urgència per cedir els dos helicòpters a SAF, que d’aquesta manera passa a encarregar-se dels quatre aparells.
El SEM ha detallat que Eliance va deixar ahir mateix de donar servei i que aquest dilluns SAF ha començat a operar amb un nou helicòpter medicalitzat amb base a Girona i, d’altra banda, iniciarà la contractació i formació dels professionals necessaris per a poder començar el servei amb el quart helicòpter. Així, la base de Móra d’Ebre es queda momentàniament sense servei aeri medicalitzat, però amb la previsió que aquesta aeronau pugui començar a operar “en poques setmanes, durant el mes de març”. La gestió del servei per part de SAF és una solució temporal perquè el SEM iniciarà una nova licitació per a adjudicar el servei dels 4 helicòpters medicalitzats a Catalunya.
Per tal de pal·liar la manca d’aquesta quarta unitat aèria medicalitzada, el SEM desplegarà un dispositiu de contingència que preveu la reubicació estratègica dels tres helicòpters que hi ha actualment operatius. Així, fins a disposar del quart helicòpter, els tres helicòpters disponibles se situaran a la Seu d’Urgell, Girona i Reus. Aquest moviment permetrà garantir l’assistència a les zones més allunyades del territori. D’altra banda, també ha decidit reforçar el servei terrestre amb ambulàncies medicalitzades addicionals.
Accident de l’helicòpter amb base a Mora d’Ebre i polèmica per la seva ubicació
Aquest anunci es produeix un mes i mig després que l’helicòpter del SEM amb base operativa a la zona de Móra d’Ebre va patir un accident en impactar contra uns cables elèctrics quan va acudir al rescat d’un ciclista atropellat a la carretera C-12, a Garcia (Ribera d’Ebre). L’aparell va perdre part de l’estabilitzador després del xoc quan anava a evacuar la víctima, però la tripulació va poder mantenir el control i aterrar sense haver de lamentar ferits.
L’accident va accelerar la decisió de traslladar de forma “provisional” l’helicòpter de Móra d’Ebre a les instal·lacions del 112 de Reus mentre no es trobin uns terrenys adequats per habilitar un nou heliport previst al municipi. Així ho va explicar l’alcalde del municipi, Rubén Biarnés, que ja va avançar que es treballava en la rescissió del contracte, i va justificar el trasllat per una qüestió tècnica i per donar compliment a la “normativa”, ja que les instal·lacions actuals no serien del tot adequades. El “compromís” del Departament de Salut, segons Biarnès, és que aquesta ubicació provisional al complex del 112, entre Reus i Tarragona, finalitzarà un cop estigui construïda i operativa la nova superfície prevista a Móra d’Ebre.
La decisió de retirar l’helicòpter medicalitzat de Móra d’Ebre ha estat rebutjada pel Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona (CODITA) perquè ho consideren “un perjudici en l’equitat d’accés a l’atenció sanitària” per a la població de les Terres de l’Ebre. El col·lectiu, que recorda que el febrer de 2025 ja es va retirar temporalment l’helicòpter medicalitzat de Móra d’Ebre per falta de vehicles, defensa que amb la decisió de traslladar la unitat aèria el territori perd “un servei d’emergència imprescindible” i que afecta “la seguretat i qualitat assistencial” dels ebrencs, que “veuran greument incrementat el temps de trasllat a un centre hospitalari”.