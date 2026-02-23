El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha rescindido el contrato con la empresa Eliance, empresa que gestionaba los helicópteros medicalizados con base en Girona y Móra d’Ebre, y que son dos de las cuatro unidades que tiene el sistema sanitario público catalán. La drástica decisión se ha tomado tras constatar las «dificultades» que tenía Eliance para cumplir con el contrato suscrito, que establece la obligación de sustituir los aparatos cuando estos entran en mantenimiento o se produce una incidencia técnica. Para mantener el servicio, el SEM ha aprobado un contrato de urgencia para ceder los dos helicópteros a SAF, que de esta manera pasa a encargarse de los cuatro aparatos.

El SEM ha detallado que Eliance dejó ayer mismo de dar servicio y que este lunes SAF ha comenzado a operar con un nuevo helicóptero medicalizado con base en Girona y, por otra parte, iniciará la contratación y formación de los profesionales necesarios para poder comenzar el servicio con el cuarto helicóptero. Así, la base de Móra d’Ebre se queda momentáneamente sin servicio aéreo medicalizado, pero con la previsión de que esta aeronave pueda comenzar a operar «en pocas semanas, durante el mes de marzo». La gestión del servicio por parte de SAF es una solución temporal porque el SEM iniciará una nueva licitación para adjudicar el servicio de los 4 helicópteros medicalizados en Cataluña.

Para paliar la falta de esta cuarta unidad aérea medicalizada, el SEM desplegará un dispositivo de contingencia que prevé la reubicación estratégica de los tres helicópteros que están actualmente operativos. Así, hasta disponer del cuarto helicóptero, los tres helicópteros disponibles se situarán en la Seu d’Urgell, Girona y Reus. Este movimiento permitirá garantizar la asistencia a las zonas más alejadas del territorio. Por otra parte, también ha decidido reforzar el servicio terrestre con ambulancias medicalizadas adicionales.

El nuevo helicóptero del SEM que opera desde la base de Tremp / ACN

Accidente del helicóptero con base en Mora d’Ebre y polémica por su ubicación

Este anuncio se produce un mes y medio después de que el helicóptero del SEM con base operativa en la zona de Móra d’Ebre sufrió un accidente al impactar contra unos cables eléctricos cuando acudía al rescate de un ciclista atropellado en la carretera C-12, en Garcia (Ribera d’Ebre). El aparato perdió parte del estabilizador tras el choque cuando iba a evacuar a la víctima, pero la tripulación pudo mantener el control y aterrizar sin tener que lamentar heridos.

El accidente aceleró la decisión de trasladar de forma «provisional» el helicóptero de Móra d’Ebre a las instalaciones del 112 de Reus mientras no se encuentren unos terrenos adecuados para habilitar un nuevo helipuerto previsto en el municipio. Así lo explicó el alcalde del municipio, Rubén Biarnés, que ya avanzó que se trabajaba en la rescisión del contrato, y justificó el traslado por una cuestión técnica y para dar cumplimiento a la «normativa», ya que las instalaciones actuales no serían del todo adecuadas. El «compromiso» del Departamento de Salud, según Biarnés, es que esta ubicación provisional en el complejo del 112, entre Reus y Tarragona, finalizará una vez esté construida y operativa la nueva superficie prevista en Móra d’Ebre.

La decisión de retirar el helicóptero medicalizado de Móra d’Ebre ha sido rechazada por el Colegio Oficial de Enfermeras y Enfermeros de Tarragona (CODITA) porque lo consideran «un perjuicio en la equidad de acceso a la atención sanitaria» para la población de las Terres de l’Ebre. El colectivo, que recuerda que en febrero de 2025 ya se retiró temporalmente el helicóptero medicalizado de Móra d’Ebre por falta de vehículos, defiende que con la decisión de trasladar la unidad aérea el territorio pierde «un servicio de emergencia imprescindible» y que afecta «la seguridad y calidad asistencial» de los ebrenses, que «verán gravemente incrementado el tiempo de traslado a un centro hospitalario».