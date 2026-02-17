Els cinc nois que van morir dilluns a la nit en l’incendi d’un traster a Manlleu (Osona) tenien entre 14 i 18 anys. Quatre eren menors i un d’ells acabava d’arribar a la majoria d’edat, han confirmat fonts de la Delegació del Govern a la Catalunya Central. Les primeres investigacions apunten que les cinc persones van perdre la vida molt possiblement per una intoxicació per inhalació de fum a conseqüència del foc que es va originar en algun element de l’interior del traster. Podria haver estat un coixí o un matalàs, cita el Periódico.
Segons un comunicat emès pel departament d’Interior de la Generalitat, el foc es va originar en un traster d’un bloc de pisos de cinc alçades i les persones que es trobaven en aquest edifici no van poder sortir a temps per salvar la vida.
L’Ajuntament de Manlleu ha assegurat que no tenia constància de l’existència ni de l’ús de les golfes on aquest dilluns es va produir l’incendi que ha costat la vida a cinc joves del municipi. L’alcalde, Arnau Rovira, ha afirmat que el consistori no havia rebut cap avís previ sobre l’espai ni sobre un possible ús inadequat, i ha remarcat que, en cas d’haver-ne tingut coneixement, s’haurien pres mesures.
El dia més fosc de Manlleu, segons l’alcalde
Visiblement afectat, el batlle ha qualificat la jornada com “el dia més fosc” que recorda el municipi i ha traslladat el condol a familiars i amics de les víctimes. Quatre de les cinc víctimes mortals eren alumnes de l’Institut Antoni Pous i Argila de Manlleu, ha recollit l’Agència Catalana de Notícies (ACN).
Els Bombers de la Generalitat van rebre l’avís a les 21.10 hores. Diversos residents van trucar al 112 avisant de l’incendi al pis superior i la presència de fum a l’escala. Immediatament, es van activar fins a 13 dotacions, que, en arribar, van trobar l’edifici totalment desallotjat. El foc va quedar extingit a les 21.41 hores. La primera víctima que es va localitzar era una persona en situació d’aturada cardiorespiratòria.
Segons la Generalitat, cinc persones més van patir lesions lleus, quatre de les quals eren policies locals.