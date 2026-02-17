Los cinco chicos que murieron el lunes por la noche en el incendio de un trastero en Manlleu (Osona) tenían entre 14 y 18 años. Cuatro eran menores y uno de ellos acababa de llegar a la mayoría de edad, han confirmado fuentes de la Delegación del Gobierno en la Cataluña Central. Las primeras investigaciones apuntan a que las cinco personas perdieron la vida muy posiblemente por una intoxicación por inhalación de humo a consecuencia del fuego que se originó en algún elemento del interior del trastero. Podría haber sido un cojín o un colchón, cita el Periódico.

Según un comunicado emitido por el departamento de Interior de la Generalitat, el fuego se originó en un trastero de un bloque de pisos de cinco alturas y las personas que se encontraban en este edificio no pudieron salir a tiempo para salvar la vida.

El Ayuntamiento de Manlleu ha asegurado que no tenía constancia de la existencia ni del uso de las buhardillas donde este lunes se produjo el incendio que ha costado la vida a cinco jóvenes del municipio. El alcalde, Arnau Rovira, ha afirmado que el consistorio no había recibido ningún aviso previo sobre el espacio ni sobre un posible uso inadecuado, y ha recalcado que, en caso de haber tenido conocimiento, se habrían tomado medidas.

Ambulancias del SEM en el incendio con cinco víctimas mortales en un edificio de Manlleu | Lourdes Casademont (ACN)

El día más oscuro de Manlleu, según el alcalde

Visiblemente afectado, el alcalde ha calificado la jornada como «el día más oscuro» que recuerda el municipio y ha trasladado el pésame a familiares y amigos de las víctimas. Cuatro de las cinco víctimas mortales eran alumnos del Instituto Antoni Pous i Argila de Manlleu, ha recogido la Agencia Catalana de Noticias (ACN).

Los Bomberos de la Generalitat recibieron el aviso a las 21.10 horas. Varios residentes llamaron al 112 avisando del incendio en el piso superior y la presencia de humo en la escalera. Inmediatamente, se activaron hasta 13 dotaciones, que, al llegar, encontraron el edificio totalmente desalojado. El fuego quedó extinguido a las 21.41 horas. La primera víctima que se localizó era una persona en situación de parada cardiorrespiratoria.

Según la Generalitat, cinco personas más sufrieron lesiones leves, cuatro de las cuales eran policías locales.