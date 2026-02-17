El poble de Catalunya on els veïns van incendiar el seu propi castell per acabar amb els abusos feudals

Hi ha fortaleses que no necessiten llegendes per imposar respecte: n’hi ha prou amb el seu perfil sobre un turó, la geometria dels murs i la manera com el paisatge queda “ordenat” des de dalt. Per planificar la visita i entendre com era la vida en un castell medieval, la referència més útil és la informació oficial de Visita al castell de Balsareny a Patrimoni Cultural, on es descriuen espais i recorregut.
L’inesperat no és en el seu bon estat de conservació, ni en la postal que ofereix sobre la vall del Llobregat. La sorpresa és en un episodi històric poc habitual: un moment en què el mateix veïnat va decidir que aquella pedra ja no havia de representar el poder que havia simbolitzat durant segles.
El lloc és Balsareny, a la comarca del Bages (província de Barcelona), i l’edifici és el Castell de Balsareny. La història que l’ha convertit en un dels castells més comentats de la zona se situa el 1835, quan, segons la tradició recollida per mitjans i divulgació local, els veïns van calar foc a la fortalesa com a protesta davant l’opressió senyorial en un context de gran conflictivitat política. Dècades més tard, les restauracions dels segles XIX i XX van retornar l’aspecte imponent que avui es reconeix des de quilòmetres.
Un castell pensat per ser vist i per vigilar
El Castell de Balsareny no és un edifici amagat. La documentació patrimonial el situa dalt d’un turó a 420 metres d’altitud, a la riba dreta del riu Llobregat. Aquest emplaçament n’explica la funció històrica: controlar visualment el pas i dominar l’entorn. La Diputació de Barcelona, en el seu inventari patrimonial, el descriu com el millor exemple conservat al Bages d’un castell d’origen medieval, amb una construcció gòtica del segle XIV i una planta pentagonal amb pati interior coronada per merlets.
Aquest perfil de “palau fortificat” és part de la seva força visual. A diferència d’altres fortaleses que han quedat reduïdes a runes, aquí s’entén l’arquitectura d’una sola mirada: el perímetre, les línies rectes, l’alçada mesurada per resistir i, sobretot, el remat emmerletat que reforça la imatge de poder.
D’origen medieval, amb un edifici gòtic molt reconeixible
La història del castell s’aguanta en dos temps. D’una banda, l’origen documentat en època medieval primerenca; de l’altra, l’edifici que es veu avui, aixecat en bona mesura durant el segle XIV, quan la fortalesa adopta un llenguatge gòtic civil català que prioritza volum, regularitat i solidesa. El resultat és un conjunt homogeni, fàcil de llegir per a qui visita sense coneixements tècnics.
Merlets, pati interior i una planta que marca caràcter
La fitxa patrimonial de la Diputació resumeix els trets que el fan diferent: planta pentagonal, pati interior i merlets que rematen el perímetre. En una escapada, aquests detalls es tradueixen en una cosa pràctica: un recorregut amb espais clars i vistes constants, on el mateix edifici ajuda a orientar-se.
L’episodi de 1835 que va canviar la biografia del lloc
A Catalunya, molts castells concentren històries de llinatges i guerres, però no tants incorporen un gest tan radical com el del 1835. Aquell any, en plena inestabilitat política, van esclatar conflictes socials i anticlericals a diverses parts d’Espanya. A Balsareny, la memòria local situa en aquest context l’incendi provocat per veïns com a protesta contra els abusos del poder senyorial. No és un detall folklòric sense conseqüències: el foc va marcar un abans i un després en l’edifici.
L’interès d’aquesta història no és en el morbo, sinó en el que revela sobre el castell com a símbol. Durant segles, una fortalesa era un centre de control econòmic i social. Quan el veïnat decideix atacar-la, l’acció assenyala un canvi d’època: l’edifici deixa de ser només patrimoni per convertir-se també en testimoni d’un conflicte entre poder i comunitat.
De l’incendi a les restauracions
Després de l’incendi, el castell va passar per processos de recuperació que, amb el temps, van retornar la imatge que avui el fa famós. La restauració als segles XIX i XX és l’explicació de per què el visitant actual no hi troba únicament restes: hi troba un edifici amb presència, capaç de funcionar com a porta d’entrada a la història del Bages sense necessitat de grans explicacions.
Què veure a més del castell: una ermita romànica i un paisatge amb història hidràulica
L’atractiu de la visita augmenta perquè el castell no està sol. Al costat del conjunt s’hi esmenta l’ermita romànica vinculada a la Mare de Déu del Castell, un complement que aporta contrast: pedra romànica, escala més íntima i una lectura religiosa del territori. Patrimoni Cultural, en la seva proposta de visita, assenyala també un element de l’entorn immediat que connecta patrimoni i paisatge: el Llobregat i la resclosa des d’on arrenca la sèquia associada a l’abastiment històric d’aigua cap a Manresa.
Aquest tipus de detalls canvien l’escapada. Ja no es tracta només de “pujar a veure un castell”, sinó d’entendre un territori: defensa, culte, agricultura, control de l’aigua i rutes de comunicació que es miren des de dalt.
Visita per espais: del pati a la sala d’armes
La proposta oficial de visita insisteix en un recorregut que posa el focus en l’experiència: pati, sala d’armes, estances nobles, cuina-menjador, celler i sales representatives. És una manera directa de comprendre com es vivia en un castell del segle XIV sense quedar-se només a l’exterior. Per a qui viatja amb família, aquest tipus de recorregut per “estances” sol funcionar millor que una visita basada únicament en plafons.
|Element
|Què aporta a la visita
|Clau per no perdre’l
|Castell gòtic
|Arquitectura civil catalana, planta regular i vistes
|Pujar amb temps per recórrer sense pressa
|Episodi de 1835
|Context social: el castell com a símbol
|Llegir la història abans o durant la visita
|Ermita romànica
|Contrast d’escala i estètica, capa religiosa
|Integrar-la al recorregut del turó
|Paisatge del Llobregat
|Mirador natural i lectura territorial
|Reservar uns minuts només per observar
Consells pràctics per a una escapada rodona a Balsareny
La visita al castell es gaudeix més si es planteja com un pla de mig dia: pujada, recorregut interior si està disponible, ermita i mirador. Per a informació municipal i context local, l’Ajuntament manté una pàgina específica sobre el monument, útil per situar-lo dins del municipi i entendre per què és l’edifici més representatiu de la població.
En castells de propietat privada o amb accés condicionat, la recomanació és clara: confirmar horaris i modalitat d’entrada amb antelació. La clau és no improvisar el darrer tram, perquè una bona part del valor és poder recórrer estances, no només veure la silueta des de lluny.
Checklist abans de sortir
- Confirma horaris i tipus de visita als canals oficials.
- Puja amb marge per gaudir del mirador i les fotografies.
- Inclou l’ermita per completar el contrast romànic-gòtic.
- Guarda un moment per entendre l’episodi de 1835: canvia la lectura del lloc.
- Planifica la tornada si vas a l’hivern: es fa fosc aviat als miradors.
El Castell de Balsareny es recorda per la seva silueta emmerletada i pel seu estat de conservació, però acaba de fixar-se a la memòria per la seva biografia: una fortalesa medieval que va ser atacada per qui vivia a la seva ombra i que, malgrat tot, es va tornar a aixecar. Al Bages, on el paisatge del Llobregat marca rutes i horitzó, aquest contrast entre pedra i conflicte històric converteix la visita en una cosa més que una foto.