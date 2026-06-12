Ni Barcelona ni Sitges: el poble costaner ple d’història on es refugia Manel Fuentes amb la seva família

El ritme frenètic dels platós i les llums dels focus esgoten qualsevol. (Sí, nosaltres també necessitem fugir de la pantalla quan el cansament estreny). La cerca del lloc perfecte per desconnectar s’ha convertit en la gran obsessió de les celebritats, que fugen de les aglomeracions buscant l’autenticitat que pocs llocs conserven.
No parlem de grans resorts ni d’hotels de luxe amb tot inclòs. Parlem de l’essència pura del Mediterrani, aquest racó on els camins de pedra i el blau intens del mar dicten l’horari del dia. Una destinació que ha conquerit el cor d’una de les veus més reconegudes de la nostra televisió, Manel Fuentes, que ha convertit aquest punt de la Costa Brava en el seu santuari particular.
Cadaqués: l’imant que atrapa els que busquen calma
Estem davant un enclavament que no necessita presentació, però que sí que requereix ser viscut. Cadaqués no és simplement un poble; és un estat mental que ha sabut resistir la pressió del turisme massiu gràcies al seu difícil accés per carretera. Les seves façanes blanques, els seus carrers costeruts i aquest aire bohemi que encara flota en l’ambient el situen al mapa dels viatgers més exigents.
El que ha seduït figures com Manel Fuentes és precisament aquesta capacitat del poble per mantenir el seu caràcter malgrat els anys. Aquí no hi ha presses ni llocs comuns. L’arquitectura es fon amb el paisatge rocós del Cap de Creus, creant un escenari on el silenci només es veu interromput pel so de les barques gronxant-se en l’aigua. És el lloc perfecte per resetear la ment i retrobar-se amb un mateix lluny del soroll urbà.
Si busques l’experiència real, evita les platges principals. Lloga una petita embarcació o camina pels senders menys transitats cap a les cales verges; allà és on ocorre la veritable màgia de la Costa Brava.
La ruta pels racons que defineixen la història
Si visites Cadaqués seguint el rastre dels qui busquen pau, hi ha parades obligatòries que defineixen la personalitat de la zona. El nucli antic és un laberint de carrerons on perdre’s és, literalment, la millor activitat que pots realitzar. Cada racó és una postal, i cada petit detall en pedra t’explica una història de pescadors i artistes que van triar aquest far natural com la seva llar.
La influència de Salvador Dalí segueix present en cada cantonada, atorgant al poble una aura mística que cap altra destinació de la costa posseeix. Però més enllà de la història, és la seva oferta de productes locals la que acaba de tancar el cercle. Menjar en les seves terrasses, amb el mar com a únic horitzó i degustant un peix fresc capturat aquella mateixa matinada, és un privilegi que no necessita luxes excessius per ser inoblidable.
La gastronomia en aquest poble no busca la complexitat innecessària, sinó la qualitat extrema dels ingredients de proximitat. És el sabor del mar en el seu estat més honest, una experiència sensorial que explica per què molts han decidit fer d’aquest lloc el seu refugi permanent d’estiu.
Per què l’estil de vida de Cadaqués és tendència absoluta
Sabies que la tendència del slow living està empenyent milers de professionals a buscar refugis com aquest per combatre l’esgotament crònic? La connexió amb un entorn que t’obliga a frenar no és només un caprici estètic; és una necessitat per a la salut mental. Integrar aquest tipus d’experiències en el teu calendari de vacances és la inversió més rendible que pots fer per recarregar els teus nivells d’energia.
Els experts en viatges assenyalen que els allotjaments amb encant a Cadaqués tenen llistes d’espera que s’estenen mesos abans de l’inici de la temporada alta. La demanda per recuperar l’autenticitat i el contacte amb la natura ha assolit nivells històrics. És el moment perfecte per organitzar la teva escapada abans que el boca-orella ho faci inaccessible per als pròxims estius.
Prendre la decisió de buscar el teu propi refugi, ja sigui a Cadaqués o en qualsevol racó que et permeti desconnectar del món, és la mesura més intel·ligent que pots adoptar avui. El teu cos i la teva ment t’ho agrairan durant la resta de l’any. Ja tens pensada la data per a la teva pròxima gran escapada?