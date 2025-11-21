Vuelven los platos navideños a la sección ‘Listo para comer’ de Mercadona

La sección ‘Listo para Comer’ de Mercadona se prepara para los platos especiales de las fiestas de Navidad, con una selección de platos que garantizarán el sabor más tradicional y casero en estas fechas.

La cadena de supermercados ofrecerá este año su ya tradicional surtido de canapés, compuesto por siete tipos de cazuelitas (rellenas de langostino con ajada, sobrasada con miel y piñones, crema de foie y manzana caramelizada con huevo hilado, crema de mejillón en escabeche, crema de queso de cabra y cebolla caramelizada, queso stilton y crujiente de mango, y crema de queso trufado y cecina) y dos variedades de rollo de pan de molde (rellenos de surimi y langostino, y de salmón ahumado y crema de queso blanco). A esto se sumará, dentro de las opciones de platos fríos, la ensalada de marisco elaborada con bocas de mar, merluza, langostinos, mayonesa y huevo hilado.

La sección ‘Listo para comer’ de Mercadona, donde se encontrarán los platos navideños / Mercadona

Platos calientes tradicionales y cómo hacer los encargos

Completan el surtido navideño los platos calientes: el muslo de pollo relleno de carne picada de pollo, ciruelas, foie, chalotas, panceta y trufa, acompañado de puré de patata trufado; la carrillera guisada con patatas asadas y cebollitas confitadas; la paletilla de cordero lechal acompañada de patatas panaderas y cebollitas confitadas; y un cuarto de cochinillo asado también con patatas panaderas y cebollitas confitadas.

Los encargos se pueden hacer a partir del próximo lunes, 24 de noviembre, hasta los días previos a la noche de Navidad y a la noche de Fin de Año en cualquier tienda que disponga de la sección ‘Listo para Comer’. Para más información sobre las fechas, se puede consultar la disponibilidad en la tienda.