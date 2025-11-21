Tornen els plats nadalencs a la secció ‘A punt per menjar’ de Mercadona

La secció ‘A punt per Menjar’ de Mercadona es prepara per als plats especial de les festes de Nadal, amb una selecció de plats que garantiran el gust més tradicional i casolà aquestes dates.
La cadena de supermercats oferirà enguany el seu ja tradicional assortiment de canapès, format per set tipus de cassoletes (farcits de llagostí amb allada, sobrassada amb mel i pinyons, crema de foie i poma caramel·litzada amb ou filat, crema de musclo en escabetx, crema formatge de cabra i ceba caramel·litzada, formatge stilton i crispy de mango, i crema de formatge trufat i cecina) i dues varietats de rotlle de pa de motlle (farcits de surimi i llagostí, i de salmó fumat i crema de formatge blanc). A això se sumarà, dins de les opcions de plats freds, l’amanida de marisc elaborada amb boques de mar, lluç, llagostins, maionesa i ou filat.
Plats calents tradicionals i com fer els encàrrecs
Completen l’assortiment nadalenc els plats calents: la cuixa de pollastre farcit de carn picada de pollastre, prunes, foie, escalunyes, cansalada i tòfona, acompanyada de puré de patata trufat; la galta guisada amb patates rostides i cebetes confitades; l’espatlla d’anyell acompanyada de patates forneres i cebetes confitades; i un quart de garrí rostit també amb patates forneres i cebetes confitades.
Els encàrrecs es poden fer a partir del pròxim dilluns, 24 de novembre, fins als dies previs a la nit de Nadal i a la nit de Cap d’Any a qualsevol botiga que disposi de la secció ‘A punt per Menjar’. Per a més informació sobre les dates, es pot consultar la disponibilitat a la botiga.