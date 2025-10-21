Un centenar de estaciones de Rodalies, sin megafonía por segundo día consecutivo

Un centenar de estaciones de Renfe están sin megafonía ni monitores informativos desde primera hora de la mañana por una nueva incidencia en el centro de control de Clot, en Barcelona. Según ha informado Renfe, es la misma incidencia que ya afectó este lunes el sistema de información al viajero de la red de estaciones de Renfe. En cambio, las que dependen de Adif, como las de Sants, Passeig de Gràcia y Estació de França en Barcelona, no sufren la incidencia. Ante la afectación, Renfe recomienda a los viajeros que consulten los laterales y los frontales de los trenes para verificar el destino del convoy y evitar errores.

❗ ATENCIÓN!



⚠️ Por una incidencia técnica, la megafonía y monitores de las estaciones se encuentran fuera de servicio.



▶️ Se recomienda consultar los laterales y frontales de los trenes para verificar el destino y el servicio. — Rodalies Catalunya (@rodalies) October 21, 2025

Es el segundo día consecutivo que el sistema de megafonía y de pantallas de las estaciones de Renfe deja de funcionar por una incidencia. Este lunes, estuvo sin servicio entre las 7.00 y las 9.00, cuando los técnicos de Renfe lograron reiniciarlo, pero no pudieron resolverlo hasta las 11.00. Entre las estaciones afectadas estaban las de Barcelona, pero también de otros puntos del país como Vic (Osona), Maçanet (Selva), Manresa (Bages) o Sant Vicenç de Calders (Baix Penedès).

Afectaciones en las líneas R2 Norte y R11

La caída del sistema de información no fue la única incidencia del día. Un problema con un tren hizo que en las líneas R2 Norte y R11 se circulase por vía única entre las estaciones de Sant Andreu y Montcada i Reixac. La circulación quedó restablecida por las dos vías hacia las 15.00 y los trenes recuperaron progresivamente los horarios y las frecuencias de paso habituales.