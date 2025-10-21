Un centenar d’estacions de Rodalies, sense megafonia per segon dia consecutiu

Un centenar d’estacions de Renfe estan sense megafonia ni monitors informatius des de primera hora del matí per una nova incidència al centre de control del Clot, a Barcelona. Segons ha informat Renfe, és la mateixa incidència que ja va afectar aquest dilluns el sistema d’informació al viatger de la xarxa d’estacions de Renfe. En canvi, les que depenen d’Adif, com les de Sants, Passeig de Gràcia i Estació de França a Barcelona, no pateixen la incidència. Davant l’afectació, Renfe recomana als viatgers que consultin els laterals i els frontals dels trens per verificar la destinació del comboi i evitar errors.
❗ ATENCIÓ!— Rodalies Catalunya (@rodalies) October 21, 2025
⚠️ Per una incidència tècnica, la megafonia i monitors de les estacions es troben fora de servei.
▶️ Es recomana consultar els laterals i frontals dels trens per verificar la destinació i el servei.
És el segon dia consecutiu que el sistema de megafonia i de pantalles de les estacions de Renfe deixa de funcionar per una incidència. Aquest dilluns, va estar sense servei entre les 7.00 i les 9.00, quan els tècnics de Renfe van aconseguir reiniciar-lo, però no van poder resoldre-la fins a les 11.00. Entre les estacions afectades hi havia les de Barcelona, però també d’altres punts del país com Vic (Osona), Maçanet (Selva), Manresa (Bages) o Sant Vicenç de Calders (Baix Penedès).
Afectacions a les línies R2 Nord i R11
La caiguda del sistema d’informació no va ser l’única incidència del dia. Un problema amb un tren va fer que a les línies R2 Nord i R11 se circulés per via única entre les estacions de Sant Andreu i Montcada i Reixac. La circulació va quedar restablerta per les dues vies cap a les 15.00 i els trens van recuperar progressivament els horaris i les freqüències de pas habituals.