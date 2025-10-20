Un centenar d’estacions de Rodalies ha estat sense megafonia ni monitors informatius durant dues hores, segons ha informat Renfe aquest dilluns al matí. Una incidència tècnica a primera hora del matí ha afectat totes les estacions que gestiona l’operador ferroviari tant de Barcelona (Barcelonès) com d’altres punts de Catalunya, arribant fins a Vic (Osona), Maçanet (Selva), Manresa (Bages) o Sant Vicenç de Calders (Vendrell).
❗ ATENCIÓ!— Rodalies Catalunya (@rodalies) October 20, 2025
⚠️ Per una incidència tècnica, la megafonia i monitors de les estacions es troben fora de servei.
▶️ Es recomana consultar els laterals i frontals dels trens per verificar la destinació i el servei.
Una caiguda de tensió a les instal·lacions del Clot, a Barcelona, des d’on es gestionen aquestes estacions, estaria darrere de l’avaria. Cap a les 9.00 del matí s’ha recuperat la normalitat. Les estacions que gestiona Adif, com les de Sants, Passeig de Gràcia o l’estació de França, no han tingut problemes. Durant la incidència, Renfe ha recomanat als viatgers consultar els laterals i frontals dels trens per no equivocar-se de comboi.
Problemes a l’R11 i l’RG11
Així mateix, la circulació de trens de l’R11 i l’RG1 es troba interrompuda entre Figueres i Portbou, a l’Alt Empordà, per una incidència a la infraestructura. S’ha establert un servei alternatiu per carretera mentre el personal d’Adif treballa per restablir el servei.
Está suspendida la circulación entre Llança y Portbou (Girona) debido a una falta de tensión en la catenaria. Personal de Adif está trabajando para restablecer la circulación a la mayor brevedad.— INFOAdif (@InfoAdif) October 20, 2025