Los Mossos d’Esquadra han puesto en marcha el plan Navidad: un incremento de la presencia policial, con la colaboración de las policías locales, en los ejes comerciales de toda Cataluña para evitar hurtos y robos, con efectivos de la BRIMO y el ARRO.

Este operativo se activó el sábado 6 de diciembre y se prolongará hasta el 11 de enero. Con este dispositivo, se ha puesto en marcha un plan que vela por la seguridad ciudadana y una movilidad segura durante las fiestas navideñas.

En este sentido, el plan Navidad de los Mossos se enfoca en mejorar las condiciones de seguridad de la red viaria, asegurando una movilidad fluida en un contexto de incremento de desplazamientos. Desde la División de Tráfico ya se implementan refuerzos en los controles de alcohol y drogas en las franjas horarias asociadas a comidas, cenas y celebraciones de empresa. Además, se intensifican las inspecciones al transporte de mercancías y viajeros para garantizar el cumplimiento de la normativa y la seguridad en el transporte profesional.

Los Mossos d’Esquadra trabajan teniendo en cuenta que, durante el dispositivo, se mantiene la amenaza terrorista en el nivel 4 sobre 5 establecido por el Gabinete de Coordinación Antiterrorista. La actividad policial de detección y prevención se realiza en lugares de gran afluencia de personas y se centra también en puntos de interés como pueden ser lugares de culto, edificios diplomáticos o gubernamentales, o zonas deportivas o culturales con gran volumen de público.

Luz de Navidad de la calle Aragón de Barcelona / ACN

Prevenir las estafas virtuales

Por otro lado, el plan Navidad de los Mossos d’Esquadra también cuenta con una campaña en las redes sociales para prevenir las estafas virtuales en las compras. En este sentido, desde el cuerpo policial se apunta que este tipo de estafas han mantenido una tendencia creciente en los últimos años, sobre todo en personas mayores. De hecho, el año pasado se registraron 5.519 estafas en línea durante el periodo de Navidad, el 15,3% a mayores de 65 años (844 víctimas), según ha detallado la policía catalana. En el conjunto del año, las estafas virtuales durante 2024 ascendieron hasta 80.913, con un 12,5% de los casos afectando a personas mayores. Este 2025, concretamente hasta el pasado 30 de noviembre, ya se han contabilizado 73.489 estafas, de las cuales 9.902 han afectado a personas de más de 65 años (13,5%).

Los Mossos d’Esquadra consideran que este «incremento sostenido» de las estafas virtuales refuerza la necesidad de una campaña para alertar de los riesgos de las ofertas engañosas, las webs fraudulentas de compras en línea, las pasarelas de pago no seguras o los mensajes falsos relacionados con envíos de paquetería.

En estas campañas se recomienda extremar las precauciones fijándose en el lenguaje, la inmediatez y los enlaces que se envían a los dispositivos electrónicos, así como desconfiar de cualquier comunicación que solicite datos confidenciales o personales mediante llamadas, SMS, correos electrónicos o aplicaciones de mensajería como WhatsApp o Telegram.