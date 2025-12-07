Els Mossos d’Esquadra han posat en marxa el pla Nadal: un increment de la presència policial, amb la col·laboració de les policies locals, en els eixos comercials d’arreu de Catalunya per evitar furts i robatoris, amb efectius de la BRIMO i l’ARRO.
Aquest operatiu es va activar el dissabte 6 de desembre, i s’allargarà fins a l’11 de gener. Amb aquest dispositiu, s’ha posat en marxa un pla que vetlla per la seguretat ciutadana i una mobilitat segura durant les festes nadalenques.
En aquest sentit, el pla Nadal dels Mossos s’enfoca a millorar les condicions de seguretat de la xarxa viària, assegurant una mobilitat fluida en un context d’increment de desplaçaments. Des de la Divisió de Trànsit ja s’implementen reforços en els controls d’alcohol i drogues en les franges horàries associades a dinars, sopars i celebracions d’empresa. A més, s’intensifiquen les inspeccions al transport de mercaderies i viatgers per garantir el compliment de la normativa i la seguretat en el transport professional.
Els Mossos d’Esquadra treballen tenint en compte que, durant el dispositiu, es manté l’amenaça terrorista en el nivell 4 sobre 5 establert pel Gabinet de Coordinació Antiterrorista. L’activitat policial de detecció i prevenció es fa en llocs de gran afluència de persones i se centra també en punts d’interès com poden ser llocs de culte, edificis diplomàtics o governamentals o zones esportives o culturals amb gran volum de públic.
Prevenir les estafes virtuals
Per altra banda, el pla Nadal dels Mossos d’Esquadra també compta amb una campanya a les xarxes socials per prevenir les estafes virtuals en les compres. En aquest sentit, des del cos policial s’apunta que aquest tipus d’estafes han mantingut una tendència creixent en els últims anys, sobretot en persones grans. De fet, l’any passat es van registrar 5.519 estafes en línia durant el període de Nadal, el 15,3% a majors de 65 anys (844 víctimes), segons ha detallat la policia catalana. En el conjunt de l’any, les estafes virtuals durant el 2024 van ascendir fins a 80.913, amb un 12,5% dels casos afectant a persones grans. Aquest 2025, concretament fins al passat 30 de novembre, ja s’han comptabilitzat 73.489 estafes, de les quals 9.902 han afectat persones de més de 65 anys (13,5%).
Els Mossos d’Esquadra consideren que aquest “increment sostingut” de les estafes virtuals reforça la necessitat d’una campanya per alertar dels riscos de les ofertes enganyoses, les webs fraudulentes de compres en línia, les passarel·les de pagament no segures o els missatges falsos relacionats amb enviaments de paqueteria.
En aquestes campanyes es recomana extremar les precaucions fixant-se en el llenguatge, la immediatesa i els enllaços que s’envien als dispositius electrònics, així com desconfiar de qualsevol comunicació que sol·liciti dades confidencials o personals mitjançant trucades, SMS, correus electrònics o aplicacions de missatgeria com WhatsApp o Telegram.