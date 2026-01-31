Los Bomberos recomiendan evitar actividades de montaña por riesgo de aludes

El elevado riesgo de aludes en los Pirineos ha llevado a los Bomberos de la Generalitat a pedir a la ciudadanía que evite las salidas y actividades en la montaña este domingo. En concreto, habrá peligro de nivel 3 en las comarcas de alta montaña y riesgo de nivel 2 en los Prepirineos. Los efectivos de emergencias apuntan que, como este sábado ha sido un día ventoso, esto ha frenado las visitas a la montaña. Sin embargo, la previsión es que el domingo sea un día de bonanza meteorológica. El buen tiempo, sin embargo, no supone una mejora de las condiciones de la nieve acumulada en los Pirineos.

En declaraciones a la ACN, el sargento del Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE) de los Bomberos Pere Palaugumà ha asegurado que prevén afluencia de gente a la montaña para el domingo y ha pedido «ser cuidadosos con todas las medidas de seguridad». «Recomendamos a la gente que lo revise, en la zona donde piensa salir y en las cotas que piensa esquiar y, evidentemente, ir bien protegidos», ha insistido. En caso de encontrarse sorprendido por un alud, Palaugumà recomienda «intentar nadar» para quedar tan cerca de la superficie como sea posible y tener en cuenta que una persona es «un pequeño objeto en medio de una gran masa» en movimiento que puede provocar «lesiones muy graves».

El sargento de los Bomberos recuerda que en días con un riesgo tan elevado como este fin de semana lo mejor es «no exponerse a este riesgo». Cabe recordar que el peligro afecta tanto a zonas esquiables como a rutas de senderismo de montaña, por lo cual se aconseja no hacer grupos grandes, ir uno por uno y evitar las zonas más cargadas de nieve.

‼️Demà diumenge extremeu les precaucions al medi natural.



La millora de les condicions meteorològiques presumiblement animarà moltes persones a gaudir de la natura.



Recordeu consultar la previsió meteo i el risc d'allaus!



Diversos rescates y una muerte

Durante la jornada de este sábado, los efectivos de emergencias realizaron varios rescates en el medio natural. El más complicado fue el de una mujer de 65 años en Santa Maria de Besora (Osona) que cayó unos 60 metros en la zona del camino de los Bufadors y terminó falleciendo.