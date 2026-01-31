Els Bombers demanen evitar activitats de muntanya pel risc d’allaus

L’elevat risc d’allaus als Pirineus ha portat els Bombers de la Generalitat a demanar a la ciutadania que eviti les sortides i activitats a la muntanya aquest diumenge. En concret, hi haurà perill de nivell 3 a les comarques d’alta muntanya i risc de nivell 2 als Prepirineus. Els efectius d’emergències apunten que, com aquest dissabte ha estat un dia ventós, això ha frenat les visites a la muntanya. Tanmateix, la previsió és que diumenge sigui un dia de bonança meteorològica. El bon temps, però, no suposa una millora de les condicions de la neu acumulada als Pirineus.
En declaracions a l’ACN, el sergent del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) dels Bombers Pere Palaugumà ha assegurat que preveuen afluència de gent a la muntanya per a diumenge i ha demanat “ser curosos amb totes les mesures de seguretat”. “Recomanem a la gent que s’ho miri, a la zona on pensa sortir i a les cotes que pensa esquiar i, evidentment, anar ben protegits”, ha insistit. En cas de trobar-se sorprès per una allau, Palaugumà recomana “intentar nedar” per quedar tan a prop de la superfície com es pugui i tenir en compte que una persona és “un petit objecte enmig d’una gran massa” en moviment que pot provocar “lesions molt greus”.
El sergent dels Bombers recorda que en dies amb un risc tan elevat com aquest cap de setmana el millor és “no exposar-se a aquest risc”. Cal recordar que el perill afecta tant zones esquiables com rutes de senderisme de muntanya, per la qual cosa s’aconsella no fer grups grans, anar un per un i evitar les zones més carregades de neu.
‼️Demà diumenge extremeu les precaucions al medi natural.— Bombers (@bomberscat) January 31, 2026
La millora de les condicions meteorològiques presumiblement animarà moltes persones a gaudir de la natura.
Recordeu consultar la previsió meteo i el risc d'allaus!
Més info ⬇️https://t.co/g7GTBavpMh pic.twitter.com/egOdcIsMck
Diversos rescats i una mort
Durant la jornada d’aquest dissabte, els efectius d’emergències fet diversos rescats al medi natural. El més complicat ha estat el d’una dona de 65 anys a Santa Maria de Besora (Osona) que ha caigut uns 60 metres a la zona del camí dels Bufadors i ha acabat morint.