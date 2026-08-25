La Agencia Catalana de la Juventud (ACJ) ha solicitado explicaciones para aclarar el episodio de discriminación lingüística denunciado por un usuario de la red Xanascat durante un crucero por el Delta del Ebro, una actividad contratada a través de este servicio público de la Generalitat de Catalunya. El director de Servicios a la Juventud de la ACJ, Pep Serrano, ha asegurado a través de la red social X que se han solicitado «explicaciones urgentes» tanto a los equipos de los albergues como a los servicios centrales de la entidad, y ha garantizado de manera contundente que desde la Generalitat «no se trabajará con nadie que menosprecie nuestra lengua».

La respuesta del organismo público llega después de que el periodista Marc Serrano i Òssul hiciera pública la situación vivida a bordo de una de las embarcaciones de Creuers Olmos, una de las dos empresas que realizan la ruta por la desembocadura del Ebro. Serrano y dos usuarias más denunciaron a este diario que todas las explicaciones que la empresa ofreció durante la excursión fueron exclusivamente en castellano a pesar de que tanto el pasaje como el propio capitán de la embarcación eran catalanohablantes.

En declaraciones a este diario, el denunciante ha valorado positivamente la rapidez en la respuesta de la institución pública: «Es positivo que haya respuesta, que haya alguien al otro lado, aunque sería más positivo que hubiera una rectificación por parte de la empresa». Para el periodista, la red Xanascat es un «actor secundario» que no ha cometido la infracción directamente, si bien le exige «más diligencia y exigencia a la hora de contratar proveedores en lo que respecta al respeto a los derechos lingüísticos, tratándose de un organismo de la Generalitat».

Un momento del crucero por el Delta del Ebro / Cedida

«Una queja muy habitual de los clientes»

Serrano ha confirmado que el caso ya se ha trasladado a la Plataforma per la Llengua, a la Agencia Catalana del Consumo y que se han dejado reseñas de protesta en las redes. En este sentido, en conversación con este diario, remarca que la exclusión del catalán por parte de esta empresa de cruceros no es un hecho aislado: «He hecho una pequeña búsqueda entre las más de 3,000 valoraciones que tienen en Google y es una queja muy habitual de los clientes». Entre las valoraciones de los clientes hay muchos comentarios críticos con el uso del castellano: «Lo explicaron todo en castellano», «Me parece una auténtica vergüenza que toda la charla del capitán sea en castellano» o «la locución era solo en español, con un fuerte acento ebrense», entre otros.

Rescisión de contratos, penalizaciones y la atención en los albergues

Ante el malestar generado, el director de Servicios de la ACJ ha trasladado a Marc Serrano que lo mantendrá informado de los pasos que dé la Generalitat a partir de ahora. No obstante, a raíz del debate que ha generado esta situación en las redes sociales, el responsable de la ACJ ha reconocido las dificultades con las que se encuentra la administración para asegurar el cumplimiento del catalán en determinadas concesiones externalizadas. «Somos conscientes de este problema con los servicios externalizados: limpieza, vigilantes y algunas cocinas», ha admitido Pep Serrano, recordando que los pliegos de condiciones de la Generalitat exigen el cumplimiento lingüístico y aplican penalizaciones cuando corresponde.

De las 20 cocinas de albergues gestionadas por la ACJ, 13 están externalizadas –10 de ellas con elaboración in situ por personal externo–. Sobre esta cuestión, Marc Serrano insiste en que el problema va más allá de la cocina o las subcontratas y afecta a la experiencia global del usuario: «Como huésped alojado en los albergues públicos de la Generalitat, la percepción es que hay parte del personal que no se dirige a los clientes en catalán, independientemente de si son externos o no».