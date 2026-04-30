El Parlamento de Cataluña ha aprobado una moción que exige al ejecutivo de Salvador Illa que ponga en marcha, en un plazo máximo de seis meses, el programa de fomento del uso del catalán en el deporte. Un programa que, entre otras cuestiones, vincula la financiación de eventos deportivos al uso del catalán. La moción de ERC ha encontrado el apoyo de Comuns, la CUP, Aliança Catalana y también del PSC, que ha votado a favor de la iniciativa. PP y Vox se han desmarcado y Junts ha optado por la abstención.

La iniciativa pide que el catalán sea un “requisito” en los contratos de gestión de equipamientos deportivos, así como en los convenios, ayudas y subvenciones vinculadas al deporte. También se apuesta por que la lengua del país esté presente en las comunicaciones oficiales de los eventos deportivos y se exige una presencia habitual y normalizada del idioma durante el transcurso del evento. El texto también incluye el uso del catalán en las redes sociales de todos estos torneos y pide fomentar la relación con los medios de comunicación, para reforzar la presencia de actos catalanes.

El presidente de ERC en el Parlamento, Josep Maria Jové, y la portavoz de ERC, Marta Vilalta, en la reunión con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa / Marta Sierra / ACN

Los republicanos, que han presentado la iniciativa, entienden el deporte como un buen catalizador de la lengua e insisten en que es necesario hablar con las federaciones para aumentar su potencial. “Trabajar para que el catalán en el mundo del deporte tenga más presencia es defender el deporte, el país y la cohesión social”, defendió Marta Vilalta, portavoz de ERC en temas deportivos, durante la presentación del texto.

El texto pide integrar el catalán en la política deportiva del Gobierno

El escrito exige al mismo tiempo que se integre el uso de la lengua en la política deportiva del Gobierno, de forma transversal y con especial atención “a los Departamentos de Deportes y Política Lingüística”. En este sentido, se reclama una partida presupuestaria para poder llevar adelante la iniciativa.

En segunda instancia, el Parlamento también ha pedido, en este caso, también con el voto favorable de Junts, una campaña institucional que promueva la lengua catalana en el deporte.