El Parlament de Catalunya ha aprovat una moció que exigeix a l’executiu de Salvador Illa que posi en marxa, en un termini màxim de sis mesos, el programa de foment de l’ús del català en l’esport. Un programa que, entre altres qüestions, vincula el finançament d’esdeveniments esportius a l’ús del català. La moció d’ERC ha trobat el suport de Comuns, la CUP, Aliança Catalana i també del PSC, que ha votat a favor de la iniciativa. PP i Vox se n’han desmarcat i Junts ha optat per l’abstenció.
La iniciativa demana que el català sigui un “requisit” en els contractes de gestió d’equipaments esportius, així com en els convenis, ajuts i subvencions vinculades a l’esport. També s’aposta perquè la llengua del país estigui present en les comunicacions oficials dels esdeveniments esportius i s’exigeix una presència habitual i normalitzada de l’idioma durant el transcurs de l’esdeveniment. El text també inclou l’ús del català en les xarxes socials de tots aquests tornejos i demana fomentar la relació amb els mitjans de comunicació, per reforçar la presència d’actes catalans.
Els republicans, que han presentat la iniciativa, entenen l’esport com un bon catalitzador de la llengua i insisteixen que cal parlar amb les federacions per augmentar-ne el potencia. “Treballar perquè el català en el món de l’esport tingui més presència és defensar l’esport, el país i la cohesió social”, va defensar Marta Vilalta, portaveu d’ERC en temes esportius, durant la presentació del text.
El text demana integrar el català en la política esportiva del Govern
L’escrit exigeix alhora que s’integri l’ús de la llengua en la política esportiva del Govern, de forma transversal i amb especial atenció “als Departaments d’Esports i Política Lingüística”. En aquest sentit, es reclama una partida pressupostària per poder tirar endavant la iniciativa.
En segona instància, el Parlament també ha demanat, en aquest cas, també amb el vot favorable de Junts, una campanya institucional que promogui la llengua catalana en l’esport.