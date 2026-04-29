Jornada 34 del juicio contra la familia Pujol Ferrusola. Una nueva sesión de declaraciones que ha puesto velocidad de crucero hacia el final del juicio. Una mañana interesante en la que han pasado por el estrado los hermanos Oriol, Marta, Mireia, Pere y Oleguer Pujol Ferrusola, así como algunos de los empresarios acusados por haber hecho negocios con Jordi o Josep Pujol Ferrusola. Los hermanos Pujol, que solo han respondido a sus defensas, han insistido en la tesis de la herencia de su abuelo, Florenci Pujol, para justificar la procedencia de los fondos que tenían sin declarar en Andorra. De hecho, han corroborado, aportando más detalles, el relato que expresó ayer su hermano mayor a preguntas de las acusaciones.

Además, cada uno, desde sus condiciones personales, muy diversas, han expuesto qué hicieron con el dinero de la herencia, así como su actividad profesional. De esta manera, también se puede describir la situación, que ha sorprendido a la sala, de la variedad profesional y personal de los hijos del expresidente. Marta, arquitecta; Oriol, veterinario; Pere, ingeniero agrónomo; Mireia, bailarina y Oleguer, licenciado en empresariales. Cada declarante ha radiografiado cómo se enteró de la existencia del dinero y cómo lo gestionó. Una exposición contra el relato de organización criminal que sostiene la fiscalía. En su declaración, Oriol Pujol ha asegurado que se desvinculó de la cuenta en 2009 porque entorpecía su aspiración a tener más relevancia política, cuando era diputado y miembro de la dirección de CDC.

«No nos sorprendió la herencia»

Todos los hermanos han remarcado que en ningún caso les sorprendió que su abuelo les hiciera una herencia, dado que sabían que Florenci Pujol no se fiaba del olfato para el dinero de su hijo Jordi y desconfiaba del futuro de su carrera política, ya que había probado la cárcel durante la dictadura. En este sentido, cabe remarcar que Oriol Pujol ha rebautizado la herencia como un «fondo de resistencia». Y Marta ha subrayado que en algún momento de los años 70 vio el «papel de la herencia» que su abuelo había escrito a su madre, Marta Ferrusola. En esta línea, Pere ha resaltado que aportó un escrito de su abuelo en el que se quejaba de la poca habilidad de Jordi Pujol con la gestión del dinero.

Marta Pujol Ferrusola, durante su declaración en la Audiencia Nacional en el juicio en el que está acusada toda la familia / Audiencia Nacional / ACN

Por otra parte, Mireia ha añadido que declararon, a través de declaraciones complementarias ante Hacienda, el dinero en Andorra a raíz de la publicación de la imagen de pantalla que apareció publicada en El Mundo. Oriol Pujol ha recordado que imputaron en la causa a su esposa por una publicación donde se afirmaba que era cotitular de una cuenta con su hermano Jordi. El juez instructor, finalmente, revocó la imputación porque el informe policial tenía la misma procedencia que las cuentas falsas de Xavier Trias en Suiza. De hecho, la esposa de Oriol Pujol no fue cotitular de la cuenta donde tenía su parte de la herencia hasta que la operaron de un tumor en la cabeza y hicieron testamento. «Entonces determinamos que se debía dejar todo preparado porque, de la misma manera que la operaban a ella, a mí también me podían operar», ha expuesto Oriol Pujol.

Asimismo, Pere, que trabajaba en la empresa de consultoría ambiental Entorn desde 1996 y lo hicieron socio en 2007, ha negado haber conseguido licitaciones de la Generalitat con el Gobierno de CiU. «La compañía tenía un 75% de los clientes en el sector privado, y el resto en el público. Si tuvimos alguna licitación concreta fueron un par y las ganamos por concurso, de la misma manera que nos presentamos en otras y no las obtuvimos», ha aducido. Marta se ha definido como «muy obtusa» en cuestiones financieras y ha dicho que se dejaba asesorar por su gestor bancario, pero que nunca hizo nada para ocultar la trazabilidad del dinero. De hecho, como su hermana Mireia. En resumen, todos han coincidido en la versión de la herencia y han concretado cómo utilizaron los fondos para que no perdieran valor hasta que se regularizaron en 2014, aprovechando la amnistía fiscal del ministro Cristóbal Montoro.