Jornada 34a del judici contra la família Pujol Ferrusola. Una nova sessió de declaracions que ha posat velocitat de creuer cap al final del judici. Un matí interessant en què han passat per l’estrada els germans Oriol, Marta, Mireia, Pere i Oleguer Pujol Ferrusola, així com alguns dels empresaris acusats pel fet que havien fet negocis amb Jordi o Josep Pujol Ferrusola. Els germans Pujol, que només han contestat a les seves defenses, han insistit en la tesi de la deixa del seu avi, Florenci Pujol, per justificar la procedència dels fons que tenien sense declarar a Andorra. De fet, han corroborat, aportant més detalls, el relat que va expressar ahir el seu germà gran a preguntes de les acusacions.
A més, cadascú, des de les seves condicions personals, ben diverses, han exposat què en van fer dels diners de la deixa, així com la seva activitat professional. D’aquesta manera, també es pot descriure la situació, que ha sorprès la sala, de la varietat professional i personal dels fills de l’expresident. Marta, arquitecta; Oriol, veterinari; Pere, enginyer agrònom; Mireia, ballarina i Oleguer, llicenciant en empresarials. Cada declarant ha radiografiat com es va assabentar de l’existència dels diners i com els va gestionar. Una exposició contra el relat d’organització criminal que sosté la fiscalia. En la seva declaració, Oriol Pujol ha assegurat que es va desvincular del compte l’any 2009 perquè entorpia la seva aspiració a tenir més rellevància política, quan era diputat i membre de la direcció de CDC.
“No ens va estranyar la deixa”
Tots els germans han remarcat que en cap cas els va estranyar que el seu avi els fes una deixa, atès que sabien que Florenci Pujol no es refiava del nas per als diners del seu fill Jordi i desconfiava del futur de la seva carrera política, puix que ja havia tastat la presó durant la dictadura. En aquest sentit, cal remarcar que Oriol Pujol ha rebatejat la deixa com un “fons de resistència”. I Marta ha subratllat que en algun moment dels anys 70 va veure el “paper de la deixa” que el seu avi havia escrit a la seva mare, Marta Ferrusola. En aquesta línia, Pere ha ressaltat que va aportar un escrit del seu avi amb què es queixava de la poca traça de Jordi Pujol amb la gestió dels diners.
Per altra banda, Mireia ha afegit que van declarar, a través de declaracions complementàries davant la Hisenda, els diners a Andorra arran de la publicació de la imatge de pantalla que va aparèixer publicada a El Mundo. Oriol Pujol ha recordat que van imputar en la causa la seva dona per una publicació on s’afirmava que era cotitular d’un compte amb el seu germà Jordi. El jutge instructor, finalment, va revocar la imputació perquè l’informe policial tenia la mateixa procedència que els comptes falsos de Xavier Trias a Suïssa. De fet, la dona d’Oriol Pujol no va ser cotitular del compte on tenia la seva part de la deixa fins que no la van operar d’un tumor al cap i van fer testament. “Aleshores vam determinar que s’havia de deixar tot preparat perquè, de la mateixa manera que l’operaven a ella, a mi també em podien operar”, ha exposat Oriol Pujol.
Així mateix, Pere, que treballava a l’empresa de consultoria ambiental Entorn des del 1996 i el van fer soci el 2007, ha negat haver aconseguit licitacions de la Generalitat amb el Govern de CiU. “La companyia tenia un 75% dels clients al sector privat, i la resta al públic. Si vam tenir alguna licitació concreta van ser un parell i les vam guanyar per concurs, de la mateixa manera que ens vam presentar en altres i no les vam obtenir”, ha adduït. Marta s’ha definit com a “molt obtusa” en qüestions financeres i ha dit que es deixava assessorar pel seu gestor bancari, però que mai va fer res per amagar la traçabilitat dels diners. Fet i fet, com la seva germana Mireia. En resum, tots han coincidit en la versió de la deixa i han concretat com van utilitzar els fons per tal que no perdessin valor fins que es van regularitzar el 2014, aprofitant l’amnistia fiscal del ministre Cristóbal Montoro.