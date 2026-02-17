Junts volverá a ser el protagonista de la jornada política en el Estado español y el Congreso de los Diputados. El partido soberanista rechazará la proposición de ley (PL) que la formación ultra Vox llevará al Congreso y que buscaba prohibir el uso del nicab y el burka en el espacio público. Fuentes de Junts han señalado a la ACN que la formación catalana se desmarcará de la propuesta de los ultras españoles -que sí contarán con los votos favorables del PP– y anuncian que el partido catalán registrará en la cámara española un proyecto de ley que defiende la prohibición del burka y el uso del velo en espacios públicos, la misma cuestión que plantea Vox, pero que introducirá su propio enfoque.

Fuentes de Junts también han señalado a Europa Press que no votarán la propuesta de Vox argumentando que no han votado nunca ninguna proposición de ley o propuesta de la formación ultra española, ya que la consideran como «un partido político anticatalán, antifeminista y en contra de los derechos humanos que ha liderado la represión contra Cataluña».

Junts ya defendió la regulación del burka y nicab en el Parlamento

Desde Junts recuerdan que en el mes de mayo la formación soberanista ya defendió en el Parlamento de Cataluña la regulación del uso del burka y el nicab en los espacios públicos. El partido independentista defendió que esta regulación de la ropa islámica se pudiera decidir con el traspaso de competencias en materia de inmigración, un traspaso de competencias que las formaciones españolas como Vox, Podemos y PP rechazaron.

La portavoz de Junts en el congreso, Míriam Nogueras, durante una intervención desde la tribuna / Eduardo Parra – Europa Press

En el mes de mayo la dirección de Junts ya fijó la posición a favor de la prohibición del velo en la educación y regular el uso del burka y el nicab en los espacios públicos. También en el mes de mayo Junts se desmarcó de una iniciativa propuesta por la formación ultra catalana de Aliança Catalana, quien contó con el apoyo de los diputados del PPC y Vox y con la negativa de la formación juntaire que se opuso al texto argumentando que éste «destilaba odio».