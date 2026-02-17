Junts tornarà a ser el protagonista de la jornada política a l’Estat espanyol i el Congrés dels Diputats. El partit sobiranista tombarà la proposició de llei (PL) que la formació ultra Vox portarà al Congrés i que buscava prohibir l’ús del nicab i el burca a l’espai públic. Fonts de Junts han assenyalat a l’ACN que la formació catalana es desmarcarà de la proposta dels ultres espanyols -que sí que comptaran amb els vots favorables del PP– i anuncien que el partit català registrarà a la cambra espanyola un projecte de llei que defensa la prohibició del burca i l’ús del vel en espais públics, la mateixa qüestió que planteja Vox, però que introduirà el seu propi enfocament.
Fonts de Junts també han assenyalat a Europa Press que no votaran la proposta de Vox argumentant que no han votat mai cap proposició de llei o proposta de la formació ultra espanyola, ja que la consideren com “un partit polític anticatalà, antifeminista i en contra dels drets humans que ha liderat la repressió contra Catalunya”.
Junts ja va defensar la regulació del burca i nicab al Parlament
Des de Junts recorden que al mes de maig la formació sobiranista ja va defensar al Parlament de Catalunya la regulació de l’ús del burca i el nicab als espais públics. El partit independentista va defensar que aquesta regulació de la roba islàmica es pogués decidir amb el traspàs de competències en matèria d’immigració, un traspàs de competències que les formacions espanyoles com Vox, Podemos i PP van tombar.
Al mes de maig la direcció de Junts ja va fixar la posició a favor de la prohibició del vel a l’educació i regular l’ús del burca i el nicab en els espais públics. També al mes de maig Junts es va desmarcar d’una iniciativa proposada per la formació ultra catalana d’Aliança Catalana, qui va comptar amb el suport dels diputats del PPC i Vox i amb la negativa de la formació juntaire que es va oposar al text argumentat que aquest “destil·lava odi”.