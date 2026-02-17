Junts per Catalunya ha presentat una proposició de llei al Congrés dels Diputats per prohibir el vel integral en l’espai públic. La formació sobiranista ha presentat la seva proposta després de tombar una de semblant impulsada per la formació ultraespanyolista Vox. Des de Junts assenyalen que “la convivència en una societat plural exigeix protegir les llibertats individuals, incloses les conviccions morals, culturals i religioses”, però que aquesta defensa de la pluralitat i les llibertats individuals no pot tornar-se en “empara de pràctiques que objectivament materialitzin desigualtat estructural o que introdueixin en l’espai públic símbols o imposicions incompatibles amb la plena ciutadania de la meitat de la població”.
Davant d’això, Junts ha presentat una proposició de llei al Congrés per prohibir el vel integral a l’espai públic, ja que “determinades peces de vestir que cobreixen íntegrament el rostre projecten un missatge incompatible amb l’ideal d’igualtat: converteixen la dona en una presència negada o condicionada, relegant-la a una posició d’inferioritat i de no participació en condicions d’igualtat respecte de la resta de la ciutadania”.
La formació sobiranista assenyala que el projecte de llei presentat s’aplicaria sobre aquelles peces de roba que “cobreixin íntegrament el rostre quan el seu significat i efecte social s’associïn a una pràctica de discriminació per raó de sexe i d’exclusió de la vida pública en condicions d’igualtat”. Junts afegeix que l’objectiu d’aquesta PL és la “protecció de drets” de les dones i que no s’ha d’interpretar la mesura com una “sanció moral”. El text de la proposició sí que contempla que hi haurà casos en els quals la prohibició quedarà exclosa, com quan l’ús de la peça resulti necessari per motius de salut degudament acreditats, així com en qüestions de riscos laborals o per raons de seguretat en el treball. A més, també es permetrà l’ús “temporal i justificat” de màscares o vels en activitats esportives, culturals, festives o tradicionals en les quals la seva utilització no suposi un risc per a la seguretat pública.
Delegació de les competències de seguretat per a Catalunya
Junts també ha inclòs una disposició addicional única en la qual es demana la delegació de competències en matèria de seguretat i identificació de persones a la Generalitat de Catalunya. La formació sobiranista, a més, insta el govern espanyol a aprovar “de forma immediata” aquesta delegació de competències per garantir l’ordre i la seguretat, així com l’exercici de totes les funcions “comunes” als ports, aeroports i fronteres.
La formació juntaire exigeix a l’executiu espanyol “les facultats de control de frontera relatives, entre d’altres, a l’execució de la normativa vigent en matèria de devolució de persones estrangeres” i “la facultat d’emetre, d’acord amb el cos de funcionaris que estableixi la Generalitat de Catalunya, els documents d’identificació personal, com el DNI, el passaport o el NIE”.
Junts assegura que la llei de Vox no passaria “cap filtre europeu”
En una atenció als mitjans recollida per l’ACN, la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, defensat la negativa de Junts a votar a favor de la proposició de llei (PL) de Vox sobre la prohibició del burca i el nicab. Des de Junts asseguren que la proposició de Vox no passaria “cap filtre europeu” i asseguren que el posicionament de la formació sobiranista és “claríssim: ni burca ni vox”. “És evident que els partits d’ultradreta saben bramar molt, ho han demostrat, però no saben fer lleis”, han sentenciat des de Junts.